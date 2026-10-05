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誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

編譯易起宇／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和G...
輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

富比世公布2026年美國最富有移民榜，台灣共有11位億萬富豪上榜，與以色列並列第二多，黃仁勳更高居第3名。

富比世近期公布了2026年美國最富有移民排行榜，共有144位億萬富豪入列，其中台灣移民富豪多達11位，與以色列並列第二多，最多移民富豪的國家則為印度，共有19位，創下歷來新高。

根據排行，這11位台灣移民億萬富豪包括：排名第三的輝達執行長黃仁勳；排名第六的金士頓創辦人孫大衛；排名第32的Garmin共同創辦人高民環；排名第72的Westlake趙氏家族（共同執行長Albert Chao和James Chao，以及胞妹Dorothy Chao）；雅虎共同創辦人楊致遠同樣排名第72名；超微執行長蘇姿丰則排名第79名；仙妮蕾德創辦人陳得福排名第84名；JM Eagle董事長暨台塑集團創辦人王永慶么子王文祥排名第97名；美超微創辦人梁見後排名第123名。

美國的歷史與移民的成功故事一直脫不了關係。這份榜單上的移民富豪占了美國億萬富豪總數的近15%，總資產也占了美國億萬富豪總額的四分之一。排名前二名分別是南非出生的特斯拉執行長馬斯克和俄羅斯出生的Google共同創辦人布林，他們兩人和黃仁勳的財富總和就占了所有移民富豪財富的逾六成。

精華 FAQ

  • 這份榜單共有144位億萬富豪入列，顯示移民在美國頂尖財富階層中占有重要位置，也反映美國長期吸引全球人才與創業者的背景。

  • 台灣移民富豪共有11位上榜，與以色列並列第二多，僅次於印度的19位。這代表台灣出身的企業家與科技名人在美國財富版圖中相當亮眼。

  • 榜單中包括第3名黃仁勳、第6名孫大衛，以及高民環、趙氏家族、楊致遠、蘇姿丰、陳得福、王文祥、梁見後等人，涵蓋科技與企業多個領域。

移民 超微 黃仁勳

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