美國汽油價格高漲 川普歸咎民主黨與烏克蘭襲俄
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川普在Truth Social發文，將美國汽油價格高漲歸咎於俄羅斯煉油廠遭烏克蘭打擊，以及加州等民主黨執政州關閉煉油廠。
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川普在Truth Social發文，將美國汽油價格高漲歸咎於俄羅斯煉油廠遭烏克蘭打擊，以及加州等民主黨執政州關閉煉油廠。
美國總統川普（Donald Trump）今天在社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文把汽油價格高漲歸咎於烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠，並稱伊朗戰爭不再是該問題的原因。
川普發文寫道：「推升汽油價格的原因不再是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），因為現在幾乎每天都有創紀錄數量的桶裝原油運出，而是『煉油廠』這個詞，俄羅斯煉油廠正被烏克蘭炸毀。」
美國將於11月初進行期中選舉，川普所屬共和黨面臨失去國會掌控權的可能性，他這篇貼文還怪罪加州等民主黨執政州關閉了煉油廠。
川普指出：「而在加州等藍州，我們的煉油廠正被民主黨人關閉。」
川普在社媒上表示，油價上漲不再主要是荷莫茲海峽風險，而是因為煉油廠問題，尤其是俄羅斯煉油廠遭烏克蘭炸毀，影響了相關供應。 川普把油價問題也指向美國國內政策，批評加州等藍州在民主黨主導下關閉煉油廠，認為這進一步壓縮了成品油供應並推升價格。 貼文發布之際，美國即將在11月初舉行期中選舉，共和黨面臨失去國會掌控權的風險，川普此舉也被視為回應選戰與能源議題的政治表態。
精華 FAQ
川普在社媒上表示，油價上漲不再主要是荷莫茲海峽風險，而是因為煉油廠問題，尤其是俄羅斯煉油廠遭烏克蘭炸毀，影響了相關供應。
川普把油價問題也指向美國國內政策，批評加州等藍州在民主黨主導下關閉煉油廠，認為這進一步壓縮了成品油供應並推升價格。
貼文發布之際，美國即將在11月初舉行期中選舉，共和黨面臨失去國會掌控權的風險，川普此舉也被視為回應選戰與能源議題的政治表態。
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