我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾性侵案兄弟會現場首曝光 牆上海報迷幻、垃圾遍地

2華人被指中國間諜 司法部提告撤銷公民身分

美國汽油價格高漲 川普歸咎民主黨與烏克蘭襲俄

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普在社媒平台「真實社群」發文把汽油價格高漲歸咎於烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠。（美聯...
川普在社媒平台「真實社群」發文把汽油價格高漲歸咎於烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在Truth Social發文，將美國汽油價格高漲歸咎於俄羅斯煉油廠遭烏克蘭打擊，以及加州等民主黨執政州關閉煉油廠。

美國總統川普（Donald Trump）今天在社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文把汽油價格高漲歸咎於烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠，並稱伊朗戰爭不再是該問題的原因。

川普發文寫道：「推升汽油價格的原因不再是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），因為現在幾乎每天都有創紀錄數量的桶裝原油運出，而是『煉油廠』這個詞，俄羅斯煉油廠正被烏克蘭炸毀。」

美國將於11月初進行期中選舉，川普所屬共和黨面臨失去國會掌控權的可能性，他這篇貼文還怪罪加州等民主黨執政州關閉了煉油廠。

川普指出：「而在加州等藍州，我們的煉油廠正被民主黨人關閉。」

精華 FAQ

  • 川普在社媒上表示，油價上漲不再主要是荷莫茲海峽風險，而是因為煉油廠問題，尤其是俄羅斯煉油廠遭烏克蘭炸毀，影響了相關供應。

  • 川普把油價問題也指向美國國內政策，批評加州等藍州在民主黨主導下關閉煉油廠，認為這進一步壓縮了成品油供應並推升價格。

  • 貼文發布之際，美國即將在11月初舉行期中選舉，共和黨面臨失去國會掌控權的風險，川普此舉也被視為回應選戰與能源議題的政治表態。

油價 烏克蘭 川普

上一則

美舉債成本居20年高點 政府3力道應對恐難逃刺激通膨

延伸閱讀

美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解

美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解
柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施

柴油大漲 川普提議設100億元基金重建波灣能源設施
柴油價格飆升 川普：歐洲同意釋出大量儲備

柴油價格飆升 川普：歐洲同意釋出大量儲備
普亭新空襲戰略曝光 俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

普亭新空襲戰略曝光 俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。（路透）

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

2026-10-03 07:20
馬斯克。(路透)

傳台積電評估與Terafab合作 馬斯克證實：討論中

2026-10-03 12:48

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法
從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下