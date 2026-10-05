我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

物價狂漲 美8月消費支出增速不減

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

美國通膨壓力未退、薪資落後物價，但民眾透過折扣品、先買後付、AI比價、房貸與投資變現等方式維持消費，帶動8月支出加速。

美國物價過去五個月來的升幅都大於薪資升幅，消費者卻繼續花錢，8月支出增速更達一年多來最快，汽車、服裝及餐飲支出皆告增加，主要靠住宅貸款、以食品銀行撙節支出來購買其他產品，或用人工智慧（AI）服務減少雜項支出，維持生活水準，也可望支撐企業獲利成長，也撐住股市。

美國通膨率已連續六年超標，日用雜貨價格比2020年初上漲32%，一磅牛絞肉價格創下7.16美元新高；反觀薪資升幅，今年3月來就持續低於物價漲幅，消費者信心也都在今年初的低點附近盤旋。

不過，彭博資訊在分析企業季報後發現，消費者財務的健全度已改善。沃爾瑪指出，一些客戶改買較便宜的產品，尋求折扣，並購買賣場自有品牌產品。Darden餐飲公司也說，客人9月仍繼續光顧該公司的休閒快餐連鎖店。

消費者的因應作法之一，是利用「先買後付」服務，尤其是年輕人，從2021年以來這類消費金額平均每年增加約20%。消費者也將發票資料輸入ChatGPT，挑出產品最便宜的商店。另一些人從食品銀行取得食物，省下飯錢來買其他必需品。

由於新車價格衝到每輛5萬美元，許多民眾改用更長期的車貸，8月有31.3%的車貸還款期限超過六年，比率創新高。

較富裕的消費者則「變現」上漲的資產。摩根大通研究所指出，2019年來，民眾從投資帳戶提領現金的比率增加一倍，且各年齡層及所得層的民眾都是如此，顯示更多年輕人也利用投資財富來挹注消費。

另外由於房價上漲，一些屋主申辦住宅貸款來支應大額支出。第二季自有住宅貸款額比去年同期增加9.4%，達2017年來高點。

由於屋主之前鎖定超低房貸利率，而現在利率超過7%，因此屋主能靠住宅支持大筆支出。

精華 FAQ

  • 儘管薪資增幅落後於物價，消費者仍靠調整購買習慣與財務操作維持支出，包括改買便宜商品、使用先買後付、提領投資現金，以及動用房貸資金。

  • 許多人轉向折扣品與賣場自有品牌，部分年輕人使用先買後付，還有人把發票資料輸入ChatGPT比價，甚至靠食品銀行節省餐費，把錢留給其他必需支出。

  • 較富裕者從投資帳戶提領現金，屋主則利用房價上漲與既有低利房貸，申辦住宅貸款支應大額支出，這些資金來源共同維持了消費動能與企業獲利。

沃爾瑪 通膨

上一則

中國主導造船業 日韓加速導入機器人救援

下一則

新興債表現優於已開發國 投資人撤資風險大減

延伸閱讀

物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低「比疫情時糟」

物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低「比疫情時糟」
AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元

AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元
美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢
美房市降溫？房貸利率升破7% 近7成家庭買不起新房

美房市降溫？房貸利率升破7% 近7成家庭買不起新房

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。（路透）

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

2026-10-03 07:20

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕