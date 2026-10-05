科技巨頭衝太空AI SpaceX、Google邁入實質測試 台鏈沾光

AI摘要 文章摘要整理： 科技巨頭加速把AI與資料中心送上太空測試，帶動SpaceX、Google題材升溫，也讓低軌衛星、太陽能與PCB等台鏈迎來新商機。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 、SpaceX 執行長馬斯克力挺太空資料中心趨勢，近期Google 更透過SpaceX將旗下TPU伺服器送進太空軌道進行測試。科技巨頭們陸續邁入對太空資料中心實質測試階段，點亮太空AI新商機，助益昇達科、仁寶、元晶、聯合再生、華通、統新等相關台鏈後市水漲船高。

SpaceX 2日收盤股價大漲逾7%，積極布局低軌衛星市場的亞馬遜同步收紅，收251.52美元，攀上逾一周以來高點。

針對太空資料中心前景，黃仁勳在今年3月的GTC大會中勾勒藍圖，推出專為太空極限環境打造的Space-1 Vera Rubin平台。輝達力挺的太空新創公司Starcloud也規畫在今年稍晚發射的第二顆衛星上，部署比特幣挖礦ASIC，將成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司。

馬斯克喊出太空AI，且進度超前，規畫首批由輝達晶片驅動的AI衛星Starmind AI1將於明年第四季開始發射，並於2028年「大規模部署」，比原計畫提早至少一年。

Google母公司字母（Alphabet）多年前即提出太空AI概念，「Project Suncatcher」（太陽捕手計畫），近期也有重大進展。1日透過獵鷹9號（Falcon 9）執行Transporter-18共乘發射任務，將「Project Suncatcher」 衛星在內的130顆衛星／酬載送入太空軌道，相關衛星搭載四顆Google自研TPU與太陽能供電模組。這是Google首度將資料中心產品送入太空測試。

法人看好，輝達、SpaceX、Google積極衝刺太空資料中心，太空AI商機更熱，帶旺低軌衛星、太陽能、PCB等相關台鏈。

低軌衛星方面，SpaceX等大廠主要夥伴昇達科優先受惠，今年來自衛星貢獻營收比重可望挑戰八成，未來更看好新客戶機會包含寬頻衛星、太空資料中心、太空太陽能、火箭發射及衛星巴士持續推升成長。

太陽能也是一大重點，提供太空AI電力來源。台廠元晶積極開發適用於太空的鈣鈦礦太陽能相關產品，聯合再生也攜手海內外團隊開發鈣鈦礦矽晶疊層太陽能模組，10月中旬的台灣國際能源周將展出相關產品與技術，有信心爭取更多訂單。

華通是全球衛星板龍頭，與主要客戶合作十年，在太空應用PCB板的領導地位明確，全球主要太空PCB板也幾乎由華通獨供。隨著衛星升級、太空應用增加，帶動相關零組件價值提升，推升公司營收規模及利潤。