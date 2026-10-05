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鴻海德州廠動起來 全力供貨甲骨文AI伺服器

記者蘇嘉維／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

鴻海德州廠加速量產AI伺服器供應甲骨文，OCI高層到訪肯定其製造能力，雙方也看好Vera Rubin平台與後續AI訂單成長。

鴻海德州廠生產AI伺服器，全力支援甲骨文雲端基礎建設出貨。甲骨文雲端基礎建設（OCI）負責人暨執行副總裁Mahesh Thiagarajan近期也親訪鴻海德州廠，見證Vera Rubin平台AI機櫃產出。

Mahesh Thiagarajan表示，看到這些複雜系統大規模製造所需的先進自動化、嚴謹的品質系統與營運紀律，令人印象深刻。他認為這就是現代美國製造業：高度技術化的工作由自動化實現，並由技術嫻熟的團隊推動。

Mahesh Thiagarajan強調，美國本土生產強化了國內供應鏈，並建立迎接下一世代計算所需的製造專業能力。他對鴻海與鴻海集團旗下鴻佰科技團隊致謝，穩固雙方的強大夥伴關係。

據了解，甲骨文目前拿到OpenAI、騰訊等AI算力訂單，以OpenAI的3,000億美元合約為甲骨文的主要訂單來源，甲骨文以Vera Rubin平台打造AI基礎建設，也將算力出租給OpenAI及騰訊等相關雲端服務大廠（CSP），作為經常性營收來源。

鴻海輪值CEO蔣集恆指出，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，本季開始的後續幾季內出貨量將持續提升，輝達GB系列需求仍穩定，至少延續至明年；除了GPU之外，今年在ASIC伺服器的市占率也大幅提升，並依客戶及專案需求，參與模組、冷卻系統、運算托盤及機櫃整合等關鍵環節。

精華 FAQ

  • 鴻海德州廠主要生產AI伺服器，並全力支援甲骨文雲端基礎建設（OCI）的出貨需求，屬於雙方在AI基礎設施供應鏈上的重要合作。

  • Mahesh Thiagarajan肯定廠區具備先進自動化、嚴謹品質系統與營運紀律，能大規模製造複雜系統，並認為這代表現代美國製造業的技術化方向。

  • 鴻海表示Vera Rubin平台驗證已逐步完成，供應鏈與產能也已就緒，後續幾季出貨將持續提升，且GB系列需求穩定，同時擴大ASIC伺服器與模組、冷卻、托盤、機櫃整合等業務。

鴻海 甲骨文 德州

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