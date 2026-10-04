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華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」吸引外國投資人

編譯湯淑君／綜合報導
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的...
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

那斯達克與NYSE等交易所預計12月6日起推行23/5交易制，以吸引海外資金；但夜盤流動性不足、價差擴大與波動風險，仍讓機構投資人保持觀望。

數十年來，紐約證券交易所每到夜晚就熄燈，市場交易停止數小時。今年12月起，華爾街將迎來夜未眠時代—轉向「23/5」制(每日交易23小時、每周5天)。股市不休市。

那斯達克、NYSE Arca、24X National Exchange和Cboe EDGX等大型交易所已草擬計畫，在正規交易時段外，增加紐約時間晚上9時到翌日凌晨4時的時段，預定12月6日起實施。

這是為因應外國投資人的需求，並與打破華爾街交易窠臼的加密幣和預測市場競爭。 

隔夜交易行之多年，主要透過另類交易系統進行，但占總交易活動比率極微。聯邦證管會(SEC)資料顯示，第2季隔夜交易僅占股票總成交量1%，但比一年前激增358%。

支持者主張，「23/5」交易將排除時區障礙，讓外國人更容易在美國市場交易。懷疑者則擔心流動性低，以及買價與賣價差距大恐升高交易風險。

Crisil Coalition Greenwich分析師伊索普表示，機構投資人最擔心延長交易時段的市場品質，營運和人員配置問題倒是其次。

去年交易員意見調查發現，市場參與者並不熱烈期待全天候交易股票，因為非正規時段可能交投清淡、流動性低且買賣價差大，加劇營運風險與複雜性。但2025下半年調查顯示，交易員變得認為勢在必行，尤其監管當局也有此意。

機構投資人大致仍在觀望。Themis Trading股票交易主管薩魯濟說，機構投資人「沒興趣在流動性低、價差大的市場交易，因為波動可能劇烈」，但證交所或許押注基礎設施一到位，機構投資人的需求就跟著來。

那斯達克和紐約證交所(NYSE)目前核心交易時段是東部時間早上9時半到下午4時，一周交易五天。外加盤前與盤後時段供特定類型的交易，最早凌晨4時開始，盤後則從下午4時到晚上8時。

路透報導，紐約證券交易所在去年12月向美國證管會交文件，申請平日23小時交易，以掌握全球市場對美國股票日益高漲的需求。這個全球最大交易所之一，匯聚了輝達(Nvidia)、蘋果、亞馬遜等科技巨頭的股票交易，為推動股票全天候交易做準備。

近年來，投資人對美國股票「全天不間斷交易」的需求顯著增加，促使監管機構推出新規則，並核准主要交易所提出的延長交易時段方案。根據那斯達克彙整的數據，美國股市市值約占全球上市公司總市值的三分之二，而外國投資人持有的美國股票總額去年已達17兆美元。

目前美股夜盤的主要參與者仍以海外投資人及散戶為主，機構資金參與程度相對有限。

SEC數據顯示，今年第2季，海外投資人貢獻夜盤總成交量的37%。由於參與者結構不均，夜盤交易也呈現高度集中的特徵，成交量主要集中在少數股票。

交易時間延長並不代表機構資金會同步進場。市場參與者指出，夜盤流動性不足、買賣價差擴大及價格波動等問題，仍是機構投資人評估是否參與的重要考量。

隨著交易制度逐步擴張，美股能否在延長交易時間的同時維持市場品質，將成為下一階段的關鍵。

精華 FAQ

  • 多家大型交易所希望透過延長交易時間，吸引外國投資人並回應全球需求，預定12月6日起實施。此舉也被視為與加密幣及預測市場競爭的重要一步。

  • 夜盤目前主要由海外投資人與散戶參與，機構資金比重有限。SEC資料顯示，今年第2季夜盤僅占總成交量1%，但比去年同期大增358%，顯示成長快速。

  • 機構投資人最在意的是市場品質，而非營運或人員配置。由於夜盤常見流動性偏低、買賣價差擴大與波動加劇，許多機構仍擔心交易風險過高。

華爾街 那斯達克

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