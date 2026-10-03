我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙班森賀街口添名「廣東大道」 紀念華工築鐵路歷史

紐約外送員逾半曾受傷 4成有嚴重心理困擾

FOMC會議紀錄將於下周公布 未來一周美股還有哪些變數？

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。（路透）
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

富蘭克林投顧指出，下周美股將受中東局勢、Fed紀錄、經濟數據、企業財報與川普關稅五大變數影響，但基本面與AI投資動能仍支撐美股多頭。

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄內容，以及各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括9月密西根大學消費者信心指數初值、ISM非製造業指數；8月貿易收支等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括Applied Digital、Lamb Weston、百事可樂、達美航空等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧指出，美伊戰事持續擴散，可能使油價維持高檔難以下滑，進而加劇通膨疑慮，Fed則被迫必須升息，而期中選舉不確定性也可能擾動美股。不過，財政刺激效果持續顯現、企業財報與財測保持強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟仍可望持穩。

富蘭克林投顧認為，儘管市場可能擔憂股市過熱而可能出現回檔壓力，但美國企業財報基本面強勁將支撐股市。日前半導體股回檔時，並未拖累其他類股同步下跌，反而出現健康的類股輪動。

長遠來看，富蘭克林投顧表示，儘管市場難免存在各種意外的風險，但美股仍維持多頭格局。與此同時，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等領域，建議投資人多元布局掌握多元投資機會。

精華 FAQ

  • 主要包括中東局勢與油價、Fed的FOMC會議紀錄、重要經濟數據、企業財報，以及川普政府可能擴大加徵關稅的政策動向，這些都可能左右市場情緒。

  • 若美伊衝突擴散，油價可能維持高檔不易回落，進一步加劇通膨疑慮，迫使Fed維持偏鷹立場，甚至提高升息預期，對股市評價形成壓力。

  • 富蘭克林投顧認為，美國財政刺激、企業財報與財測強勁、AI資本支出延續，都有助支撐美國經濟與股市；即使短線可能震盪，長線仍維持多頭格局。

美股 荷莫茲海峽 油價

上一則

玩具反斗城亞洲宣佈 日本業務轉讓泛太平洋國際控股集團

下一則

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

延伸閱讀

美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢
美股選舉年10月行情 但能源價格將左右一切

美股選舉年10月行情 但能源價格將左右一切
美股四大指數收黑 費半跌1.6% 美伊僵局推升通膨疑慮

美股四大指數收黑 費半跌1.6% 美伊僵局推升通膨疑慮
美股戰績夠力 無懼公債拋售潮 投資人看好後市

美股戰績夠力 無懼公債拋售潮 投資人看好後市

熱門新聞

英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40

超人氣

更多 >
她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球