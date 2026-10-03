FOMC會議紀錄將於下周公布 未來一周美股還有哪些變數？
富蘭克林投顧指出，下周美股將受中東局勢、Fed紀錄、經濟數據、企業財報與川普關稅五大變數影響，但基本面與AI投資動能仍支撐美股多頭。
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富蘭克林投顧指出，下周美股將受中東局勢、Fed紀錄、經濟數據、企業財報與川普關稅五大變數影響，但基本面與AI投資動能仍支撐美股多頭。
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。
二是聯準會（Fed）：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄內容，以及各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。
三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括9月密西根大學消費者信心指數初值、ISM非製造業指數；8月貿易收支等。
四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括Applied Digital、Lamb Weston、百事可樂、達美航空等。
五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。
富蘭克林投顧指出，美伊戰事持續擴散，可能使油價維持高檔難以下滑，進而加劇通膨疑慮，Fed則被迫必須升息，而期中選舉不確定性也可能擾動美股。不過，財政刺激效果持續顯現、企業財報與財測保持強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟仍可望持穩。
富蘭克林投顧認為，儘管市場可能擔憂股市過熱而可能出現回檔壓力，但美國企業財報基本面強勁將支撐股市。日前半導體股回檔時，並未拖累其他類股同步下跌，反而出現健康的類股輪動。
長遠來看，富蘭克林投顧表示，儘管市場難免存在各種意外的風險，但美股仍維持多頭格局。與此同時，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等領域，建議投資人多元布局掌握多元投資機會。
主要包括中東局勢與油價、Fed的FOMC會議紀錄、重要經濟數據、企業財報，以及川普政府可能擴大加徵關稅的政策動向，這些都可能左右市場情緒。 若美伊衝突擴散，油價可能維持高檔不易回落，進一步加劇通膨疑慮，迫使Fed維持偏鷹立場，甚至提高升息預期，對股市評價形成壓力。 富蘭克林投顧認為，美國財政刺激、企業財報與財測強勁、AI資本支出延續，都有助支撐美國經濟與股市；即使短線可能震盪，長線仍維持多頭格局。
精華 FAQ
主要包括中東局勢與油價、Fed的FOMC會議紀錄、重要經濟數據、企業財報，以及川普政府可能擴大加徵關稅的政策動向，這些都可能左右市場情緒。
若美伊衝突擴散，油價可能維持高檔不易回落，進一步加劇通膨疑慮，迫使Fed維持偏鷹立場，甚至提高升息預期，對股市評價形成壓力。
富蘭克林投顧認為，美國財政刺激、企業財報與財測強勁、AI資本支出延續，都有助支撐美國經濟與股市；即使短線可能震盪，長線仍維持多頭格局。
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