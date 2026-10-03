美股選舉年10月行情 但能源價格將左右一切

AI摘要 文章摘要整理： 美股因就業放緩而上漲，但AI行情集中、油價與美債殖利率偏高，使Fed決策與下周財報成為市場能否擴散漲勢的關鍵。

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，美股 周五收高，輝達 （NVIDIA）盤中創新高，費半大漲2.4%。但美債殖利率 先跌後升，油價仍居高檔。下周聯準會（Fed）會議紀錄和企業財報，將牽動升息預期，也考驗AI行情能否帶動更多類股上漲。

道瓊工業指數周五上漲250.40點，史坦普500指數漲0.7%。那斯達克綜合指數漲1.2%，接近歷史高點，也是三大指數周線唯一收紅的指數。

輝達上漲1.3%，盤中一度漲3%並創新高。費城半導體指數也大漲2.4%，台積電ADR漲近3%，周線各漲3.7%和4.9%。

美國9月新增就業人口僅2.9萬人，遠低於市場預期，失業率也略為上升，使投資人降低Fed本月再度升息的押注。Fifth Third Wealth Advisors投資長奧斯蒙（Chris Osmond）表示，Fed如今有理由認為勞動成本壓力正在減輕，因此不必急於再升息。

但債市漲勢未能持續。美伊緊張情勢仍高，美債殖利率在就業報告公布後先跌後升。2年期殖利率上升3.7個基點至4.823%，結束連三天頹勢；10年期上升4.3個基點至5.276%；30年期上升2.7個基點至5.629%。

布蘭特原油跌不到0.16%，收每桶102.25美元。七大工業國（G7）周五同意釋出1億桶緊急儲備原油和燃料，並避免實施出口限制，但能源價格仍是市場的重要變數。

下周看Fed紀錄，財報季聚焦AI支出

Fed將於下周三公布9月會議紀錄。央行上月為壓低通膨，三年來首度升息，市場將從紀錄尋找10月或12月是否再升息的線索。就業數據不如預期，使Fed本月維持利率不變的可能性升高，但能源價格和通膨走勢仍將影響升息決策。

美股9月以來主要靠少數大型AI相關企業撑盤。Bespoke Investment Group指出，9月史坦普500等權重ETF落後市值加權ETF達4.6個百分點，2003年以來只有兩個月的落差更大。下周除了利率和油價，投資人也將觀察買氣能否擴散至銀行、工業和其他未直接受惠於AI的產業。

歷史經驗則提供若干期待。道瓊市場資料顯示，1950年以來，期中選舉年的10月是史坦普500平均表現最佳的月份，平均上漲3%，19次中有14次收高。CFRA統計也顯示，史坦普500自1945年以來第4季平均上漲4.2%，上漲機率達85%；期中選舉年第4季平均漲幅更達6.4%。

不過，歷史規律仍須面對高利率考驗。富蘭克林坦伯頓AI和數位資產解決方案主管高克曼（Max Gokhman）警告，若能源價格使通膨和殖利率居高不下，經濟成長卻開始轉弱，股債可能同時承壓。對下周市場而言，債市能否止穩、油價能否降溫，以及企業獲利能否延續強勢，將比歷史漲幅更具決定性。