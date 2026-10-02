10月升息？市場估機率不到3成 Fed放鴿
Fed多名官員釋出鴿派訊號，市場對10月升息預期驟降，但部分今年具投票權官員仍主張後續可能還要再升息。
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Fed多名官員釋出鴿派訊號，市場對10月升息預期驟降，但部分今年具投票權官員仍主張後續可能還要再升息。
美國聯準會（Fed）有更多決策官員淡化10月升息可能性，尤其是副主席傑佛森暗示，不急於再度升息，Fed金融監管副主席、理事鮑蔓也認為，今年底前沒有進一步調整利率的迫切性，使市場預期10月升息機率驟降至不到三成。
傑佛森1日表示，通膨已保持太高太久，仍有居高不下的風險，但他與同僚都正在評估一系列經濟震撼，需要謹慎評估未來數據，再決定下一步行動。
他說，「展望前景，我的看法是未來的任何政策調整，都應該謹慎評估數據趨勢再決定」，「我和同僚都將作出自己的判斷，這可能需要更多時間」。
這番談話也呼應紐約聯準銀行威廉斯的說法。威廉斯日前表示，目前沒有急迫需要調整貨幣政策。
有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯解讀，傑佛森、威廉斯及Fed主席華許被稱為決策「三巨頭」，這三人持類似看法，暗示緩慢升息為Fed領導階層的看法，而非個別官員的偏好。
無獨有偶，鮑蔓1日也說，「我認為目前沒有進一步行動的迫切需要」，在9月升息後，「我們需要一些時間，了解會如何傳導到整體經濟」。
芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期10月升息機率降至20.5%，遠低於一周前的69%，12月升息的機率則為64.3%。全球主要券商多半預期，Fed今年只會再升息一次，時點將落在12月。
不過，今年擁有投票權的達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根1日表示，9月升息只是「第一步」，還須升息至少2碼，才能適當兼顧充分就業和物價穩定，但她未主張應該在哪一次會議升息。
今年同樣有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里，也認為仍須調升利率，只是不確定是否該在10月行動。
理事庫克則把人工智慧（AI）熱潮推升通膨，列為明年主要風險之一。
她表示，資料中心和相關設施的大舉興建，已推高晶片、電氣零組件和建材價格，這些壓力可能不會迅速消退。
因為傑佛森、鮑蔓與威廉斯等官員都強調，當前沒有急迫調整利率的必要，應先觀察更多經濟數據與政策傳導效果，讓投資人認為10月升息機率明顯降低。 芝商所FedWatch顯示，10月升息機率已降至20.5%，遠低於一周前的69%；12月升息機率則仍有64.3%，顯示市場仍認為年底前不排除再升息一次。 今年擁有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根與明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里，都認為利率可能還要再往上調，只是對是否該在10月行動持保留態度。
精華 FAQ
因為傑佛森、鮑蔓與威廉斯等官員都強調，當前沒有急迫調整利率的必要，應先觀察更多經濟數據與政策傳導效果，讓投資人認為10月升息機率明顯降低。
芝商所FedWatch顯示，10月升息機率已降至20.5%，遠低於一周前的69%；12月升息機率則仍有64.3%，顯示市場仍認為年底前不排除再升息一次。
今年擁有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根與明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里，都認為利率可能還要再往上調，只是對是否該在10月行動持保留態度。
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