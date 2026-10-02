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Google晶片搭火箭升空 推動太空資料中心關鍵一步

編譯季晶晶／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

Google首度將搭載TPU的太陽能原型衛星送入軌道，測試Suncatcher太空資料中心構想，並確認衛星運作正常，同時SpaceX也宣布將建造自家太空資料中心。

Google搭載TPU的太陽能原型衛星，已透過SpaceX任務送入地球軌道，檢視TPU能否在太空環境運作，首度實測Suncatcher太空資料中心計畫。Google隨後確認，研究團隊已與衛星取得聯繫，運作符合預期。

CNBC報導，這次SpaceX的Transporter-18發射任務從加州范登堡基地升空，並在1日下午1時前成功部署全部酬載。其中包括衛星業者Planet Labs打造、搭載Google張量處理器（TPU）的太陽能原型衛星。

這場測試屬於Google去年11月公開的Suncatcher計畫。

該計畫目標是開發可靠、以太陽能供電，且能在太空持續運作的AI運算設施。資深總監畢爾斯（Travis Beals）在火箭發射後於官方部落格表示，這是長期研究的第一步。

Alphabet表示，低地球軌道衛星可取得近乎持續的日照，太陽能發電量最高可達地面的八倍，未來可望串聯多組衛星群，在軌道上處理更大規模的AI運算。該公司先前已經在戴維斯加州大學的設施中，測試TPU執行AI運算，但晶片在低地球軌道嚴苛環境中的表現，仍待此次任務驗證。

SpaceX也宣布將建造自家的太空資料中心。執行長馬斯克稱，太空資料中心將在兩年內、最遲三年，成為訓練AI最便宜的方式；營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）則表示，公司將於2027年在太空部署超級運算設施。

精華 FAQ

  • 這次任務主要驗證Google的TPU能否在低地球軌道等嚴苛太空環境中穩定運作，並測試太陽能供電與長時間AI運算的可行性，作為Suncatcher計畫的第一步。

  • Suncatcher目標是打造可靠、以太陽能供電、可在太空持續運作的AI運算設施。Alphabet認為低地球軌道幾乎可持續日照，發電量最高可達地面的8倍。

  • SpaceX也宣布要建造自家的太空資料中心。馬斯克表示，太空資料中心可能在2年內、最遲3年成為訓練AI最便宜的方式，並計畫於2027年部署超級運算設施。

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