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博通AI布局再添財源 傳華爾街組600億美元融資 助Anthropic取得晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
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博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達（NVIDIA），另一方面，Anth...
博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達（NVIDIA），另一方面，Anthropic等AI業者也需要更多運算能力。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

博通攜手華爾街銀行團推進600億美元融資，為Anthropic等AI業者籌資取得晶片與基礎設施，也反映AI算力擴張持續升溫。

彭博引述知情人士報導，博通（Broadcom）合作的華爾街銀行團正籌辦新一筆600億美元的AI晶片籌資案，協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

知情人士透露，參與這筆龐大融資的銀行準備寄出聯貸邀請函，為420億美元的A級優先擔保債募資。黑石（Blackstone）則主導180億美元的B級次順位債，旗下多檔基金承諾出資90億美元，其餘將邀集其他投資人參與。

這筆籌資案已醞釀數周，華爾街和矽谷人士密切關注，儘管地方反對興建資料中心，投資人是否仍願意支持AI基礎設施擴建。博通希望賣出更多晶片和資料中心設備來挑戰輝達（NVIDIA），另一方面，Anthropic等AI業者也需要更多運算能力。

熟悉協商的人士8月曾表示，這筆籌資案若能成行，將協助Anthropic等企業取得晶片和其他關鍵AI基礎設施。

這筆籌資為AI基礎設施建設透過舉債籌得數千億美元再添一筆。過去資金大多流向資料中心，但用於晶片和伺服器的籌資交易也愈來愈多。

輝達8月也宣布，和包括黑石在內的六家大型金融機構合作，為AI籌措逾5,000億美元，其中包括協助客戶籌資購買輝達晶片。

此外，黑石投資Anthropic，也帶動旗下專為高資產客戶設立的私募股權基金的績效。

精華 FAQ

  • 彭博報導指出，博通合作的華爾街銀行團正在籌辦1筆總額600億美元的AI晶片融資案，目標是協助相關企業取得晶片與其他關鍵AI基礎設施。

  • 其中420億美元將以A級優先擔保債方式募集，另有180億美元由黑石主導的B級次順位債承接，黑石旗下基金已承諾出資90億美元，其餘再向其他投資人募集。

  • 知情人士表示，這筆資金主要將幫助Anthropic等AI公司取得晶片、伺服器與其他關鍵AI基礎設施，以支撐更大規模的運算需求與後續擴張。

華爾街 博通 Anthropic

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