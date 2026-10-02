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AI技術險賣給中俄 OpenAI黑歷史曝光 阿莫戴出走催生Anthropic

編譯吳孟真／綜合外電
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Anthropic執行長阿莫戴。（美聯社）
Anthropic執行長阿莫戴。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

報導揭露OpenAI早年曾想向中俄等政府募資並出售未來AI權利，另有讓肯爺提前試用GPT-3的爭議，最終促成阿莫戴出走創辦Anthropic。

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）報導，OpenAI早年曾構想向中國大陸、俄羅斯等政府出售預計在未來推出的工具，並一度考慮讓饒舌天王「肯爺」（Kanye West）提前試用尚未發布的GPT-3。此舉讓時任OpenAI研究副總裁阿莫戴，對公司高層產生疑慮，最終成為他離開OpenAI、創辦Anthropic的原因之一。

報導指出，OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）與蘇茲克維（Ilya Sutskever），在2017年提出向各國政府募資的「國家計畫」，最初構想成立國際聯盟，共享通用人工智慧（AGI）的利益並管理風險，後來卻演變成讓美、中、俄等政府競標OpenAI未來AGI技術權利的募資方案。

兩人據稱認為，OpenAI未來可能被迫把強大技術交給習近平和普丁等外國領導人，因此不如在公司需要資金時，先從中獲利。

對此，阿莫戴強烈反對，警告此舉可能「加劇軍備競賽、助長侵犯人權的行為，並損害OpenAI的道德正當性」。該構想最終因OpenAI獲得微軟大舉投資而未付諸實行。

另一場爭議發生在2020年。報導表示，奧特曼曾與肯爺見面，並允諾讓他提前使用當時尚未發布的GPT-3測試版本，但遭時任OpenAI政策主管克拉克（Jack Clark）否決，部分原因是肯爺當時行為日益失序。

報導也稱，阿莫戴對OpenAI領導層的不滿持續累積。他懷疑奧特曼在與微軟談判時，並未真正向對方提出自己爭取的AI安全條款，但另一方面卻告訴他，是微軟拒絕接受。其後，阿莫戴私下集結包括克拉克、妹妹丹妮拉（Daniela Amodei）等七名OpenAI成員，在2021年共同創立「更有安全意識」的AI實驗室Anthropic。

精華 FAQ

  • 報導指出，OpenAI曾構想向中國大陸、俄羅斯等政府出售未來技術權利，也曾考慮讓肯爺提前試用尚未發布的GPT-3，這些做法都引發內部疑慮與外界關注。

  • 阿莫戴認為，若讓美、中、俄等政府競標AGI權利，可能加劇軍備競賽、助長侵犯人權行為，並削弱OpenAI自稱重視安全與道德的正當性，因此強烈反對。

  • 他對OpenAI領導層的不信任持續累積，包含對微軟談判安全條款的疑慮，以及多次決策分歧；最後他集結多名成員於2021年創立更強調安全的Anthropic。

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