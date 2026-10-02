別跟馬斯克對作 特斯拉Q3交車量估下滑 華爾街分析師不願看空

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 特斯拉第3季交車量雖預估下滑，但華爾街對其看空情緒反而降溫，因投資人更看重馬斯克推動的自駕、機器人與AI轉型想像。

特斯拉 （Tesla）今晚將公布第3季產量與交車量數據，交車量預料將下滑，但華爾街 分析師卻愈來愈不願看空特斯拉股票，出現「別跟（特斯拉執行長）馬斯克 對作」的氛圍。

FactSet數據顯示，華爾街預期，特斯拉第3季交車量將比去年同期下滑7%至46.1萬輛，季比約減少4%，部分原因是比較基期較高。

去年第3季時，川普政府即將終結聯邦政府的電動車購車稅務抵減優惠，帶動電動車銷售暴增。研究機構Cox汽車公司已預測，上季整體電動車銷售將年減約45%。

特斯拉上季交車量估下滑

對分析師來說，上季交車量落在45萬-46萬輛之間，或許是可接受範圍。特斯拉的歐洲銷售也回升，好幾個歐洲國家的特斯拉新車掛牌數都提高，包括葡萄牙年比激增128.3%，法國成長61.9%，瑞典增長38.4%，西班牙也增加24.8%。

但高盛分析師戴蘭尼（Mark Delaney）指出，歐洲的新車掛牌數據可能顯示特斯拉上季歐洲銷售年比下滑25%-35%，中國大陸銷售減幅則可能為10%-20%區間的上緣。

儘管如此，彭博彙整數據顯示，在給予特斯拉股票投資評等的61位分析師中，只有八人給予賣出評級，僅約占13.1%，是2023年4月來最低。

分析師不願看空特斯拉，正值特斯拉執行長馬斯克正試圖把該公司轉型為實體人工智慧（AI）巨擘，業務重心從電動車轉向自駕計程車與人形機器人。特斯拉股價也已從去年12月的歷史新高大跌近30%。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案（FTIS）資深副總裁高克曼認為，「現在有點『別跟馬斯克對作』的氛圍」，馬斯克「已展現出，在長期未達成（自己設定）的期限後，（卻仍）可能實現一個遙遠夢想（的能耐），對分析師來說，被認為沒有看法，總比被認為持錯誤觀點好」。

「別跟馬斯克對作」

不過，分析師的質疑聲浪減少，未必代表更看好特斯拉。給予特斯拉股票相當於「持有」評級的分析師占比，已升至兩年多來最高。

晨星公司分析師高德斯坦（Seth Goldstein）指出，相較於電動車，現在投資人更關注特斯拉在自駕計程車與機器人的進展。瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）認為，交車量數據雖然可能對特斯拉股價造成雜訊影響，但不會影響太大。

Tigress金融合夥公司投資人費恩塞斯（Ivan Feinseth）指出，追蹤特斯拉的分析師日益認清，特斯拉「在自駕車、機器人及AI可能有龐大發展空間」，傳統的電動車估值可能不足以反映其價碼，但這也拉高了外界對特斯拉執行策略的期待門檻。

然而，馬斯克已實現過去一度被認為遙不可及的夢想，他也擁有一群相信他能再度做到的「鐵粉」。