FT：亞馬遜擬賣80億美元Nvidia晶片再租回 AI投資另闢財源

輝達GB10 Grace Blackwell超級晶片。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜正與投資人洽談，擬以SPV轉售並租回約80億美元輝達晶片，藉此籌資擴建AI資料中心、改善財務結構並維持信用評等。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，亞馬遜 正尋求透過新設的特殊目的公司（SPV），將大約80億美元的先進輝達（Nvidia）晶片轉售給外部投資人，以改善財務結構。這家雲端巨人過去幾周已和投資人洽談，探詢參與意願。

依照這項構想，亞馬遜將把部署於美國各地資料中心的數千顆Grace Blackwell 晶片，移轉至SPV，再向SPV租回使用。這個SPV將發行債券，向外部投資人籌資。將昂貴的晶片轉售給投資人，可讓亞馬遜減少持有的資產。

科技巨人正尋求各種籌資方式，支應資料中心基礎設施的龐大支出。興建這些設施的成本，有很大一部分來自訓練先進AI模型所需的晶片。

為維持信用評等，科技業者採取不同策略，將債務移出資產負債表。其中一種做法是提供殘值保證，即向貸款機構擔保晶片或資料中心未來的價值，而非自行借款支應開發案。這種安排，使外界更難看清科技巨人承擔了多少風險。

投資人預期，這個機構可憑藉亞馬遜目前的AA信用評等，取得投資等級評等，吸引保險公司和退休基金等更多投資人參與。亞馬遜也計劃釋出SPV最多10%的股權。知情人士表示，亞馬遜和投資人的協商仍在進行，安排可能改變。

知情人士另指出，這筆擬議交易涉及的晶片，由亞馬遜購買或承租，已部署於內華達州、維吉尼亞州等五州的十多座資料中心。

Grace Blackwell是輝達先進的晶片系列，但更新的Vera Rubin系列即將接替。OpenAI和Anthropic等主要AI開發商，使用最新晶片訓練模型，前幾代晶片則持續用於執行應用程式。亞馬遜已承諾對Anthropic投資最多830億美元。監管申報文件顯示，亞馬遜預期每一代晶片至少可使用五年。

亞馬遜今年資本支出預計達2,200億美元，大部分將用於雲端事業AWS，採購先進晶片並擴建AI資料中心。

亞馬遜已向資本市場籌資，支應這些投資。該公司3月因市場需求強勁，將公司債發行規模從原定370億美元提高至約500億美元。但7月發行250億美元債券，投資人對長天期債券的興趣減弱，要求更高殖利率。

以圖形處理器（GPU）作為擔保的融資，在CoreWeave等企業間頗受歡迎。這些業者利用容易取得晶片的優勢籌資。為降低客戶借款成本，輝達8月透過和華爾街大型金融機構合作的5,000億美元融資平台，提出為這類債務提供最多1,250億美元的擔保。