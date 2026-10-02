OpenAI解雇3研究員 其中1人疾呼AI可能導致人類滅亡

OpenAI公司2日宣布解雇3名研究員。圖為OpenAI執行長奧特曼9月29日在大會上發表演說。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI表示已解雇3名研究員，原因是他們未依規定處理敏感資訊並違反公司原則，其中至少2人曾參與AI安全與模型對齊工作。

ChatGPT 開發商OpenAI 今天（2日）表示，公司已解雇三名研究員，理由是他們涉嫌不當處理「敏感資訊」並違反公司規定，相關事件涉及一家評估人工智慧（AI）模型的外部機構。

總部位於舊金山的OpenAI並未證實三人身分，但「華爾街 日報」（Wall Street Journal）與彭博（Bloomberg）報導，其中至少兩人負責AI安全及模型對齊（alignment，即確保AI模型的行為符合設計者目標）工作。

OpenAI透過聲明告訴法新社，「我們已與三名人士終止聘雇關係。我們的調查證實，這三人未依公司既定程序處理敏感資訊，違反公司規定，也破壞了本公司所仰賴的信任原則。」

華爾街日報報導，遭OpenAI解雇的三名研究員是Jasmine Wang、柯爾巴克（Tomek Korbak）及巴列斯尼（Mikita Balesni）。

近幾周來，三人都經常在社群平台X發文討論AI安全相關議題。

巴列斯尼9月10日在X發文表示，「我目前日任職於OpenAI，我認為AI導致全人類滅亡的可能性超過10%。」這番言論呼應近期其他AI業界人士的說法。

柯爾巴克9月11日也發文寫道，「我對OpenAI的許多做法感到相當不滿。我也很高興能公開表達上述看法。」

美國多家科技公司領袖本周與總統川普在白宮會面後，簽署自願承諾，同意自行規範AI安全。川普稱這項承諾具有「道德約束力」，旨在為快速發展的AI技術建立適當防護措施。Nvidia（輝達，又名英偉達）、谷歌（Google）、Meta、xAI、OpenAI及Anthropic的代表都簽署了這項協議。