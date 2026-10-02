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美股藏了顆雷？路透：震盪一來 1類基金恐爆逾1000億美元賣盤

編譯季晶晶／即時報導
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美股波動率降至低檔，波動率控制基金股票配置逼近歷史高檔，一旦市場震盪升高，恐觸發...
美股波動率降至低檔，波動率控制基金股票配置逼近歷史高檔，一旦市場震盪升高，恐觸發逾1000億美元賣盤、放大跌勢。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美股今年上漲帶動波動率控制基金大幅加碼，但配置已近高檔；若市場轉向，即使只是溫和偏空，也可能觸發逾1000億美元賣盤並放大跌勢。

美股今年持續走高，卻也埋下了一個可能放大跌勢的風險。路透報導，德意志銀行研究數據顯示，有一類會隨著市場波動而自動調整持股的系統性基金，股票配置已逼近歷史高檔，巴克萊估算，一旦市場轉向，即使只是「溫和偏空」情境，也可能觸發超過1000億美元的賣盤。

所謂「波動率控制基金」，買賣不依靠經理人的主觀判斷，而是機械式地根據市場波動度調整部位。

市場愈平靜，這類基金愈敢加碼；一旦震盪突然放大，則被迫減碼。換句話說，日後若碰上意外衝擊，需要賣出的股票可能也很多。

隨著史坦普500指數今年上漲約12%，實際波動率降至數個月低點，這類基金持續加碼，股票配置已升至2010年以來的第98百分位，也就是過去16年僅約2%的時間比現在更高。這意味它們繼續加碼的空間很有限了，一旦行情逆轉，減碼空間卻很大。

巴克萊美國股票衍生品研究主管Stefano Pascale以典型的10%波動率目標基金估算，目前股票配置約88%。如果市場更平靜，配置最高可能升至99%，帶來大約250億美元額外買盤；但萬一進入「溫和偏空」情境，配置可能驟降至40%以下，模型推算的賣股規模可能超過1000億美元。

換言之，潛在賣盤是新增買盤的四倍以上。Pascale指出，這是「非常大的不對稱」。

風險不只來自波動率控制基金。另一類追蹤價格趨勢的商品交易顧問（CTA），股票配置也已升至歷史第82百分位。瑞銀8月底估算，若市場出現兩個標準差左右的波動，下跌時可能觸發的賣盤規模，是上漲時買盤的五倍。

不過，這不代表美股一跌，就一定出現1000億美元賣壓。波動率控制策略的資產規模估計約3000億至5000億美元，遠小於史坦普500約66兆美元市值。真正的風險是，一旦市場遭遇衝擊，這些基金可能同時機械式減碼，進一步放大原本的跌勢與市場波動。

精華 FAQ

  • 這類基金不靠經理人主觀判斷，而是依市場波動度機械式調整股票部位；市場愈平靜就愈加碼，震盪一旦擴大就被迫減碼，因此可能在下跌時集中賣出。

  • 根據德意志銀行與巴克萊估算，波動率控制基金的股票配置已升至2010年以來第98百分位，典型10%波動率目標基金目前約配置88%，再加碼空間有限。

  • 巴克萊估計，在溫和偏空情境下，典型基金配置可能降至40%以下，賣股規模恐超過1000億美元；雖然資產規模不及美股市值，但仍可能放大波動。

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