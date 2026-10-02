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Anthropic最快11月掛牌 估值上看2兆元 IPO籌資挑戰SpaceX紀錄

編譯劉忠勇／綜合外電
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人工智慧新創公司Anthropic據傳最快11月中旬上市。(路透)
人工智慧新創公司Anthropic據傳最快11月中旬上市。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic傳出最快11月掛牌，將先辦投資人會議，市場估值上看1.8兆至2兆美元，並希望IPO規模追平或超越SpaceX。

人工智慧新創公司Anthropic據傳最快11月中旬上市，並將於10月14日先和投資人會面。儘管AI安全疑慮升高，新股市場也接連有企業延後上市，投資人仍認為Anthropic的合理估值約為1.8兆至2兆美元，Anthropic也期望上市規模追平或超越SpaceX

彭博引述知情人士報導，Anthropic預定在舊金山總部舉行投資人會議，讓受邀的機構投資人向高階主管提問。邀請函近日才寄出，這場會議是Anthropic籌備首次公開發行股票（IPO）的一環。

Anthropic最快可在11月9日當周正式向投資人推介IPO，並趕在感恩節前掛牌。由於新股發行通常會在感恩節前後停擺，若未能趕上這個檔期，Anthropic仍預計最遲在年底前上市。

Anthropic今年大部分時間聲勢上升，但OpenAI近月銷售動能增強，競爭再度加劇。OpenAI已延後IPO計畫，執行長奧特曼認為目前上市並非明智之舉。該公司另計劃向投資人籌資至少300億美元，尋求估值約1.4兆美元。

投資人對安全風險的疑慮，目前似乎尚未打消認購興趣。知情人士表示，市場認為Anthropic的合理估值約為1.8兆至2兆美元；該公司則預期，IPO規模可望追平或超越SpaceX。

根據彭博看到的文件，Anthropic去年營收約46億美元，遠高於前一年的3.86億美元，但營業虧損也擴大至逾80億美元。淨損由前一年的約83億美元擴大近五倍，接近420億美元，大部分淨損源自負債公允價值變動金額激增，這部分占全年虧損逾340億美元。

今年多家企業的上市時程因新股表現不佳而延後。彭博彙整的資料顯示，若排除SpaceX和SK海力士創紀錄的上市案，今年逾百檔新上市股票的加權平均報酬率為負4%，遠遜於標普500指數的12%和那斯達克100指數的20%。

精華 FAQ

  • 消息指出，Anthropic最快可在11月9日當周正式向投資人推介IPO，並力拚趕在感恩節前掛牌；若錯過檔期，最遲也預計會在年底前上市。

  • 知情人士稱，投資人認為Anthropic的合理估值約為1.8兆至2兆美元；公司則希望這次IPO的籌資規模，能追平甚至超越SpaceX的紀錄。

  • Anthropic去年營收約46億美元、較前一年大增，但營業虧損與淨損也明顯擴大；儘管新股表現普遍偏弱，市場對其AI成長性與安全議題仍保持高度興趣。

SpaceX 舊金山 Anthropic

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