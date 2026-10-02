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美10年公債殖利率飆24年新高 市場憂陷入賣壓「惡性循環」

編譯簡國帆／綜合報導
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美國10年期國債殖利率衝上5.34%，創2002年以來最高，投資人擔心市場陷入賣...
美國10年期國債殖利率衝上5.34%，創2002年以來最高，投資人擔心市場陷入賣壓的惡性循環，理財顧問則建議可以開始買債券。圖為美國財政部。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國10年期公債殖利率飆至24年高點，9月美債表現創4年來最差，因通膨與債務疑慮引發基金與槓桿部位連鎖賣壓。

美國10年期公債利率" rel="172550">殖利率1日一度上升6個基點至5.34%，創下2002年以來最高。美國公債9月表現為四年來最糟，投資人警告可能已陷入賣壓的「惡性循環」，而且若歷史可為殷鑑，美債10月可能還沒擺脫困境。

賣壓起因是基金業者出於憂心美國公共債務與通膨前景，而且反饋效應可能增強，因為美債殖利率已經漲至特定基金必須賣出美國公債的水準，可能進一步觸發拋售潮，推升美債殖利率。

除了能源成本可能使通膨惡化，技術因素也扮演重要角色。聯博交易部門全球主管史考特說，本周被迫賣出美國長期公債的大型賣家，包括避險基金和不動產投資信託(REITs)。

他指出，隨著利率上漲，美國民眾更不願意提前清償房貸，對持有抵押擔保證券(MBS)的投資人來說，這拉長了抵押貸款的還款期，因此這些持有人賣出美國公債等長期債券，以補償這項轉變。

巴克萊銀行分析師納席卡表示，其他市場也出現類似發展，例如在美債期貨市場有龐大部位的槓桿基金，要重新平衡投資組合。

此外，若歷史可為殷鑑，美債在9月遭遇痛苦打擊後，10月可能更糟。根據FactSet與道瓊市場數據公司資料，2000年來的數據顯示，彭博美國總回報指數9月平均下跌0.04%，為單月表現次差，10月更是墊底，平均跌0.11%。

精華 FAQ

  • 1日美國10年期公債殖利率一度上升6個基點至5.34%，創下2002年以來最高水準，反映市場對通膨與財政風險的疑慮持續升溫。

  • 因為殖利率上升已逼近部分基金的強制賣出門檻，基金與槓桿投資人被迫減碼美債，賣壓又進一步推升殖利率，形成連鎖反應。

  • 除了9月已重挫外，歷史數據顯示10月常是美債表現最差月份，加上能源成本、房貸提前清償下降與部位再平衡，都可能持續壓低價格。

殖利率 利率

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