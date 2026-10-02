我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

危機入世 投資大亨：美債殖利率逾5% 往往能賺錢

記者顏伶如／綜合報導
美國長年期國債殖利率突破5%，理財顧問建議可以開始買債券。圖為聯準會。(美聯社)
美國長年期國債殖利率突破5%，理財顧問建議可以開始買債券。圖為聯準會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美債殖利率升破5%後，貝萊德、PIMCO等機構認為債券再度具吸引力，但達里歐與希夫仍建議分散至黃金、比特幣等抗通膨資產。

美國長年期國債利率" rel="172550">殖利率突破5%，就連不是債券買家的民眾都覺得利率非常誘人，資產管理公司貝萊德(BlackRock)全球固定收益投資長芮德(Rick Rieder)日前接受華爾街日報訪問時說，歷史趨勢都是站在債券投資者這邊，現在許多人開始意識到，10年期國債殖利率一旦超過5%往往就能賺錢，因此他已開始把某些長年期債券納入投資組合。

投資策略向來相對謹慎的全球資產管理機構品浩(PIMCO)投資長艾達信(Dan Ivascyn)，現在也把高殖利率的債券視為機會。

艾達信接受華爾街日報訪問時說，已經看到跡象顯示高殖利率導致美國經濟放緩，但由於人工智慧(AI)公司繼續投資，有些購屋族已經鎖定較低房貸利率，美國經濟仍有可能避免衰退。

他表示，投資人可以利用目前殖利率打造出收益率高達6%或7%的高品質投資組合。

資產管理公司TCW固定收益首席投資長惠倫(Bryan Whalen)指出，伊朗戰爭終究會結束，債務高度集中於對利率較不敏感的超大規模AI業者手中，債券持有人耐心等待將能獲得回報。

對於政府或企業債券感到不放心的投資人，則可以參考避險基金公司「橋水」(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)的建議。

他說財政赤字擴大與殖利率持續上升，對全球經濟帶來打擊，與其在目前這個水平買入債券，不如專注於對利率較不敏感的投資。

他曾公開支持「非政府發行的貨幣」做為對抗貨幣貶值的避險工具。達里歐最近在一篇LinkedIn貼文寫道，把10%至15%資金配置於黃金，然後再配置一些比特幣，可能是值得的。

貴金屬經紀商SchiffGold創辦人希夫(Peter Schiff)對金融網站TheStreet說，建議投資人持有10%到20%實體貴金屬。

精華 FAQ

  • 因為多位債券投資主管認為，歷史上殖利率升到5%以上時，長年期債券往往能提供不錯回報，現在可用較高殖利率打造更具吸引力的收益組合。

  • 貝萊德的芮德已開始將部分長年期債券納入配置，PIMCO的艾達信也把高殖利率債券視為機會，並認為投資人可組出6%到7%的高品質投資組合。

  • 達里歐主張配置10%至15%資金於黃金，並再加碼一些比特幣；希夫則建議持有10%到20%實體貴金屬，作為對抗貨幣貶值的避險工具。

殖利率 利率 債券

上一則

美科技大咖Google、蘋果等 砸錢遊說歐盟 比本地公司耗時久

下一則

全球公債殖利率漲不停 彭博剖析10大原因

延伸閱讀

全球長債殖利率升太快 哪裡會先出事？華爾街緊盯風險

全球長債殖利率升太快 哪裡會先出事？華爾街緊盯風險
債券天王：美下波衰退將引爆債務危機 曝投資組合全抽離AI

債券天王：美下波衰退將引爆債務危機 曝投資組合全抽離AI
美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多
美債恐陷「賣壓惡性循環」 9月慘跌後 10月前景更黯淡

美債恐陷「賣壓惡性循環」 9月慘跌後 10月前景更黯淡

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
中國黃金進口上千噸，創歷史新高。（美聯社）

中國黃金進口上千噸 創歷史新高

2026-09-24 14:43

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收