危機入世 投資大亨：美債殖利率逾5% 往往能賺錢
美債殖利率升破5%後，貝萊德、PIMCO等機構認為債券再度具吸引力，但達里歐與希夫仍建議分散至黃金、比特幣等抗通膨資產。
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美債殖利率升破5%後，貝萊德、PIMCO等機構認為債券再度具吸引力，但達里歐與希夫仍建議分散至黃金、比特幣等抗通膨資產。
美國長年期國債利率" rel="172550">殖利率突破5%，就連不是債券買家的民眾都覺得利率非常誘人，資產管理公司貝萊德(BlackRock)全球固定收益投資長芮德(Rick Rieder)日前接受華爾街日報訪問時說，歷史趨勢都是站在債券投資者這邊，現在許多人開始意識到，10年期國債殖利率一旦超過5%往往就能賺錢，因此他已開始把某些長年期債券納入投資組合。
投資策略向來相對謹慎的全球資產管理機構品浩(PIMCO)投資長艾達信(Dan Ivascyn)，現在也把高殖利率的債券視為機會。
艾達信接受華爾街日報訪問時說，已經看到跡象顯示高殖利率導致美國經濟放緩，但由於人工智慧(AI)公司繼續投資，有些購屋族已經鎖定較低房貸利率，美國經濟仍有可能避免衰退。
他表示，投資人可以利用目前殖利率打造出收益率高達6%或7%的高品質投資組合。
資產管理公司TCW固定收益首席投資長惠倫(Bryan Whalen)指出，伊朗戰爭終究會結束，債務高度集中於對利率較不敏感的超大規模AI業者手中，債券持有人耐心等待將能獲得回報。
對於政府或企業債券感到不放心的投資人，則可以參考避險基金公司「橋水」(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)的建議。
他說財政赤字擴大與殖利率持續上升，對全球經濟帶來打擊，與其在目前這個水平買入債券，不如專注於對利率較不敏感的投資。
他曾公開支持「非政府發行的貨幣」做為對抗貨幣貶值的避險工具。達里歐最近在一篇LinkedIn貼文寫道，把10%至15%資金配置於黃金，然後再配置一些比特幣，可能是值得的。
貴金屬經紀商SchiffGold創辦人希夫(Peter Schiff)對金融網站TheStreet說，建議投資人持有10%到20%實體貴金屬。
因為多位債券投資主管認為，歷史上殖利率升到5%以上時，長年期債券往往能提供不錯回報，現在可用較高殖利率打造更具吸引力的收益組合。 貝萊德的芮德已開始將部分長年期債券納入配置，PIMCO的艾達信也把高殖利率債券視為機會，並認為投資人可組出6%到7%的高品質投資組合。 達里歐主張配置10%至15%資金於黃金，並再加碼一些比特幣；希夫則建議持有10%到20%實體貴金屬，作為對抗貨幣貶值的避險工具。
精華 FAQ
因為多位債券投資主管認為，歷史上殖利率升到5%以上時，長年期債券往往能提供不錯回報，現在可用較高殖利率打造更具吸引力的收益組合。
貝萊德的芮德已開始將部分長年期債券納入配置，PIMCO的艾達信也把高殖利率債券視為機會，並認為投資人可組出6%到7%的高品質投資組合。
達里歐主張配置10%至15%資金於黃金，並再加碼一些比特幣；希夫則建議持有10%到20%實體貴金屬，作為對抗貨幣貶值的避險工具。
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