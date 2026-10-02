川普宣布2000億美元能源投資案 南韓反駁：超出同意範圍

美國總統川普2019年5月14日出席路易斯安納州的LNG工廠活動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣布南韓將投入2000億美元參與美國能源開發，但南韓隨即反駁，強調是否投資核電與阿拉斯加LNG仍保有決定權。

美國總統川普 9月30日宣布，南韓 計畫支持2000億美元的美國能源開發案，包括興建八座核電廠 、一座德州發電廠，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）出口項目。但南韓隨後反駁，指出美方公布內容，遠超過雙方同意範圍。

據新公布的融資計畫，南韓預計投入約1000億美元，在美國興建最多八座核電廠。商務部長盧特尼克說，另一項是適德州天然氣發電廠，發電量達6.5 GW，投資額約220億美元。

此外，南韓計畫為阿拉斯加LNG案提供540億美元支持。這項規劃多年的工程，打算將阿拉斯加北坡的天然氣輸往州內其他地區，一部分供當地發電，其餘液化後出口至亞洲。

美國選民對生活成本及川普處理經濟的表現深感不滿，共和黨可能在11月期中選舉失去國會控制權。川普近日接連宣傳對共和黨選情吃緊州別的投資，希望提振選情。

韓媒報導，南韓1日反駁美方暗示兩國已達協議，強調對是否投資阿拉斯加LNG項目與美國核電廠，保有決定權。南韓工業部長金正官說，盧特尼克宣布內容，遠超過雙方的同意範圍，已對他提出抗議。

阿拉斯加LNG計畫需要龐大初期投資，獲利前景存在疑慮，商業可行性一直受到質疑，包括艾克森美孚在內的美國大型企業，也曾因投資回收風險等因素退出。