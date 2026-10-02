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甲骨文奪騰訊70億美元AI算力大單 台鏈也受惠

記者黃雅慧蘇嘉維／綜合報導
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美國雲端服務大廠甲骨文成功拿下騰訊五年海外AI算力租賃協議大單。（路透）
美國雲端服務大廠甲骨文成功拿下騰訊五年海外AI算力租賃協議大單。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

甲骨文傳與騰訊簽下五年海外AI算力租賃協議，金額上看70億美元，帶動其加碼建置資料中心，也讓台灣AI伺服器代工供應鏈受惠。

美國雲端服務大廠（CSP）甲骨文（Oracle）傳出成功拿下騰訊五年海外AI算力租賃協議大單，交易總金額上看70億美元。中國大廠加大力道取得AI算力資源，使甲骨文擴大基礎建設，供應鏈的鴻海、神達、廣達等AI伺服器代工大廠接單動能再度衝高。

英國金融時報引述消息報導，甲骨文與騰訊簽署海外AI算力租賃協議，騰訊將透過甲骨文在東南亞打造的數座資料中心，取得為期五年、10萬顆AI晶片算力，交易總金額上看70億美元，騰訊更先支付約三成的租賃訂金，有望挹注甲骨文額外自由現金流。

中國AI大廠競爭激烈，據了解，騰訊積極強化AI布局，推出「混元」大型語言模型，提供使用者在微信及騰訊雲上打造各式AI服務，並布局AI代理應用，讓AI助理進入使用者生活領域，即使是訂購飲料的小事也能交由AI處理。

由於美國限制中國AI業者取得先進AI運算晶片，中國CSP業者除了透過自研AI晶片建置自有算力之外，向海外CSP廠租賃AI算力是最快擴充方式。

騰訊第2季資本支出年大增176%、至約79億美元，主要用於AI基礎設施建設及預付算力資源。為配合AI戰略，騰訊除了大幅加碼基礎建設外，重組旗下基礎設施與數據部門，並高薪挖角頂尖AI人才。

甲骨文關注到AI算力租賃需求，先前先簽訂OpenAI的五年AI算力租賃合約，總金額高達3000億美元，積極擴充AI基礎建設投資，金額大到讓甲骨文上季底自由現金流轉負54億美元，騰訊新一波AI算力訂單，將讓甲骨文維持高速AI基礎建設投資並有望收回投資資金。

甲骨文連拿兩張大廠算力租賃合約，維持在AI基礎建設強勁投資，法人看好，AI伺服器代工供應鏈不僅今年營運將可望創下新高，明年業績再締新猷可期。

精華 FAQ

  • 甲骨文與騰訊簽署的是海外AI算力租賃協議，騰訊將透過甲骨文在東南亞的資料中心取得五年、10萬顆AI晶片算力，以支撐其AI服務與模型布局。

  • 報導指出，這筆合約總金額上看70億美元，且騰訊已先支付約3成租賃訂金。此安排有助甲骨文提前回收部分資金，並改善其自由現金流壓力。

  • 因甲骨文為滿足騰訊與其他客戶的算力需求，將持續擴大AI基礎建設投資，相關伺服器代工需求升溫，鴻海、神達、廣達等台鏈接單動能可望同步走強。

鴻海 東南亞 甲骨文

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