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美科技大咖Google、蘋果等 砸錢遊說歐盟 比本地公司耗時久

編譯黃淑玲／綜合報導
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亞馬遜等美國科技巨頭為擴大在歐盟的影響力，投注許多金錢和時間做政策遊說。（歐新社...
亞馬遜等美國科技巨頭為擴大在歐盟的影響力，投注許多金錢和時間做政策遊說。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

分析顯示，美國科技巨頭在歐盟投入更多時間與金錢遊說，會見官員次數普遍高於歐洲企業，並積極影響數位、AI與雲端相關規則。

一項分析顯示，美國大型科技公司為了擴大在歐盟的影響力，投注於政策遊說的金錢和時間，已經超過歐洲在地的企業，希望更頻繁地與歐盟決策官員接觸，能換來有利於他們的措施。

英國金融時報（FT）分析歐盟的透明度登記冊，以及歐洲議會、歐盟執委會這兩個機構的會議資料庫，發現Google、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等美國科技巨人，各自與歐洲議會、歐盟執委會官員開會的次數，都比任何一家歐洲企業更多。

例如，歐盟2024年6月選舉後產生的新一屆歐洲議會和執委會以來，Google及其子公司已與歐盟執委會高階官員及歐洲議會議員舉行過302次會議，這數字比任何一家歐洲企業都多。同一期間，蘋果與歐盟議員、官員開會257次，亞馬遜239次。

以會議次數最多的前20名企業名單來看，只有法國的道達爾能源（TotalEnergies）、德國的福斯汽車（Volkswagen），以及歐洲跨國企業空中巴士（Airbus），是來自歐洲的企業。

遊說費用方面，美國企業在歐盟首都布魯塞爾的遊說相關支出也更高。金融時報指出，蘋果每年花900萬歐元，臉書母公司Meta則是超過1000萬歐元。而道達爾、福斯和空巴這三家歐洲公司，就算加起來一年最高也僅支出870萬歐元。

美國科技大咖致力提升在布魯塞爾的影響力，反制歐盟定出不利自己的數位法規。以Google為例，光是為了「數位簡化永續規範綜合套案」（digital omnibus），就找歐盟開了22次會。此套案目的是要減弱對AI的一些規定，例如讓企業在使用個人資料訓練模型時，有較大自由度。此外，Google、亞馬遜和蘋果也曾積極介入討論擬議中的雲端監管規則，以及兒童網路安全規則。

精華 FAQ

  • Google、蘋果與亞馬遜是最積極的代表，會見歐盟執委會高階官員與歐洲議員的次數都明顯領先歐洲企業，顯示其在布魯塞爾投入相當大。

  • 自2024年6月新一屆歐洲議會與執委會上任後，Google及其子公司已會面302次，蘋果257次，亞馬遜239次，均高於任何一家歐洲企業。

  • 它們主要針對數位法規、AI相關規定、雲端監管與兒童網路安全規則發聲，其中Google還為digital omnibus與放寬部分AI資料使用限制密集遊說。

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