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Nike財測慘 推25億元節流計畫、明年起裁員

編譯季晶晶／綜合外電
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Nike全年財測悲觀，上季營收也遜於預期，大中華區銷售更連九季萎縮，盤後股價重挫...
Nike全年財測悲觀，上季營收也遜於預期，大中華區銷售更連九季萎縮，盤後股價重挫近9%。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

Nike財測遠遜預期並啟動重整與裁員，雖上季獲利優於估值，但營收不及預期且中國與Converse持續疲弱，拖累股價大跌。

耐吉（Nike）復甦之路再遇逆風。該公司周四（1日）公布的全年財測悲觀，預告全年銷售降幅將擴大，同時宣布今年第三度裁員計畫。股價盤後暴跌近9%。

耐吉預估，截至明年5月的2027會計年度，營收將出現高個位數百分比下滑，遠遜於彭博訪調分析師預估的2.4%降幅。彭博指出，若財測成真，全年銷售將降至2020會計年度以來最低。調整後每股盈餘估1.15至1.35美元，未計入每股約0.15美元的重整費用。

為加快復甦，耐吉推出Pace重整計畫，預計明年起要裁員，但尚未公布人數與地點。這項計畫預計在未來五年累計節省25億美元，但重整也將帶來約10億美元的稅前費用，主要是資遣等員工相關支出。

在組織調整方面，耐吉將由四大區域整併為三區：美洲、亞太暨大中華區，以及歐洲、中東與非洲。另將改善供應鏈、在印度設立新園區。執行長希爾（Elliott Hill）表示，目的是加快決策，把資源投入產品創新與成長。

至於上季，也就是截至8月底的2027會計年度第1季，業績其實好壞參半。營收112.1億美元，不如LSEG訪調分析師預估的113.2億美元，但每股盈餘0.48美元，優於預估的0.43美元。

Nike品牌營收約110億美元，按固定匯率計算下滑4%。北美仍是亮點，營收約51.3億美元，但其他地區銷售疲弱，例如大中華區帳面營收下滑22%，已連九季萎縮。

占單季營收近半的運動休閒業務也呈兩位數百分比下滑。耐吉將減少Jordan復刻鞋的上市數量與頻率，希望透過限量重新帶動需求。Converse營收暴跌28%至2.63億美元，連14季下滑。

巴隆（Barron's）點評，球鞋與其他運動裝備的銷售近來一直很艱難，Nike尤其受創深重：推出的新產品未掀起太大熱潮，品牌也缺少像當年籃球大帝、空中飛人喬丹（Michael Jordan）全盛時期那樣具有號召力的球星。

Nike股價週四正規交易時段下跌0.68%，財報公布後盤後交易再跌8.85%。空頭早已加碼押注：根據S3 Partners董事總經理Matthew Unterman，財報公布前，空單餘額超過8,700萬股，創歷史新高，過去52週增加5,500萬股。

耐吉將於11月投資人日公布更多重整與展望細節。

精華 FAQ

  • Nike預估截至明年5月的2027會計年度，營收將出現高個位數百分比下滑，明顯差於市場預估的2.4%降幅，也意味全年銷售可能降至2020會計年度以來最低。

  • Pace重整計畫主打精簡組織與提升效率，預計明年起裁員，未公布人數與地點，並將四大區域整併為三區，同時改善供應鏈、在印度設新園區，盼五年省下25億美元。

  • 上季Nike營收112.1億美元低於預期，但每股盈餘0.48美元優於估值；北美仍相對強勁，大中華區營收下滑22%，Converse更暴跌28%，顯示海外與副品牌壓力仍大。

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