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機器人需求加持、AI泡沫破裂 記憶體恐不會變便宜

編譯陳苓／綜合外電
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美光預料，人形機器人將成記憶體需求的新推手。（路透）
美光預料，人形機器人將成記憶體需求的新推手。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美光財報表現強勁，並預期人形機器人與實體AI將在2030年前大幅拉升DRAM與NAND需求，讓記憶體價格不易因AI泡沫破裂而下跌。

美光最新公布的財報表現亮眼，並預料人形機器人將成記憶體需求的新推手。科技媒體Wccftech指出，這表示美光搭上下一波科技熱潮，就算AI泡沫消風，仍有望坐擁豐厚獲利。

美光認為，每個人形機器人需要約200GB的DRAM、與好幾TB的NAND flash。執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）說，實體AI可能在2030年前大幅推升記憶體與儲存需求，數名實體AI客戶開始測試美光的下一代樣品。

Futurum Equities的首席市場策略師布洛爾（Shay Boloor），在X平台發文寫，這種轉變有如把伺服器等級的記憶體，放在資料中心外的數百萬台機器人身上。

▲ 來源：X平台＠StockSavvyShay（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據摩根士丹利，2030年人形機器人出貨量預估，落在25萬-120萬台之間，預料大概在2050年激增至每年9.3億台。倘若人形機器人2030年出貨量在預估值高端，而且美光假設也正確，人形機器人將用掉2.4億GB DRAM，而且此後需求還會持續暴增。

Wccftech寫道，由此看來，縱使AI泡沫破裂，美光已搭上「下一個跨時代發明」，讓該公司能繼續賺大錢。

精華 FAQ

  • 因為美光認為下一波成長動能不只來自資料中心AI，還包括人形機器人與實體AI。若這些應用如期放量，記憶體與儲存需求將延續增長。

  • 美光估計，每台人形機器人約需要200GB DRAM，還要搭配好幾TB的NAND flash。這代表單機需求就接近伺服器等級，規模相當可觀。

  • 摩根士丹利預估，2030年人形機器人出貨量約落在25萬到120萬台，2050年則可能增至每年9.3億台。若高端情境成立，記憶體需求將急遽放大。

人形機器人 美光

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