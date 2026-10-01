我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長途班機上他狂刪近2萬張照片 達人揭少1動作等於做白工

「內蒙第一貪官」之子改名換姓藏身歐洲 還入籍地中海島國

美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦快遞等美國運輸、工業股龍頭股價近期重挫，標普500工業指數已從高點回檔逾10...
聯邦快遞等美國運輸、工業股龍頭股價近期重挫，標普500工業指數已從高點回檔逾10%。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國工業與運輸類股因能源成本飆升、殖利率走高而集體下挫，史坦普500工業指數跌破200日線並陷入修正，但部分機構仍看好後續反彈。

美國最大型的工業與運輸企業股價今年第二度陷入回檔修正領域，顯示能源危機正對這些類股造成壓力，而這對更廣泛的股市是不妙的訊號。

史坦普500工業指數周三（9月30日）下跌1.3%，較8月中旬創下的歷史收盤高點回落逾10%，陷入技術性回檔修正領域。

這項指數也跌破200日移動平均線，顯示市場動能減弱。這是自2025年春季以來，該指數首度跌破這項指標。

LPL Financial策略師特恩奎斯特表示：「你看到景氣循環型類股出現相當明顯的拋售」，同時間，市場對一些與AI相關、此前漲幅強勁股票的狂熱也有所降溫。他說：「這對整體市場而言，當然是一項令人擔憂的訊號。」

隨著中東衝突延續、荷莫茲海峽持續關閉，原油價格一直維持高檔，柴油價格更創下歷史新高。10年期美國公債殖利率也已升破5%，華爾街正準備迎接殖利率維持高檔的局面。這種情勢可能推高製造商品、運輸貨物以及借款投資的成本，也可能傷害整體經濟並削弱需求。

聯邦快遞（FedEx）與奇異公司（General Electric）股價自8月中旬以來均下跌15%，許多同業也已大跌。即使是受惠於AI熱潮的企業，例如卡特彼勒（Caterpillar）與美國電力設備大廠GE Vernova 股價也同步走跌，原因是交易者開始質疑這波與科技股連動的行情能否持續。這些企業通常被視為整體經濟的風向球。

工業與運輸類股今年3月也曾陷入修正，當時美伊戰爭才剛爆發。不過，市場當時寄望能達成持久協議、重新開放荷莫茲海峽，使這些類股迅速反彈；但如今，重新開放海峽的協議仍遲遲未能實現。

不過，華爾街也可能將最新一波拋售視為買進機會。富國銀行投資研究所周二將工業類股評級由「中立」上調至「看好」，理由包括「AI基礎建設、電力、國防、製造業回流以及航太」帶來的需求。

特恩奎斯特說，工業類股在相對大盤出現如此明顯的疲弱後，往往會出現反彈。

Integrity資產管理公司投資組合經理吉伯特表示：「看起來市場已經大幅降低對這個類股的風險曝險，市場情緒也相當悲觀。當我們進入季節性表現較強的時期時，這反而是一項逆向指標。」

精華 FAQ

  • 該指數已較8月中旬高點回落逾10%，正式進入技術性回檔修正，且跌破200日移動平均線，顯示景氣循環與市場動能同步轉弱。

  • 中東衝突延續、荷莫茲海峽關閉使原油與柴油價格維持高檔，加上10年期美債殖利率升破5%，都推升運輸、製造與融資成本，進一步打擊需求。

  • 富國銀行已將工業類股評級上調至看好，理由包括AI基礎建設、電力、國防、製造業回流與航太需求；同時，市場情緒偏悲觀時也常成為逆向買點。

殖利率 美股 華爾街

上一則

整理包／美光財報6重點一次看 業績全面超標 股價卻淡然

延伸閱讀

美股三大指數小幅收低 費半反彈逾1% 市場靜待通膨和就業數據

美股三大指數小幅收低 費半反彈逾1% 市場靜待通膨和就業數據
美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆
美股期指盤前攀漲 但大摩示警短線恐挫7%

美股期指盤前攀漲 但大摩示警短線恐挫7%
晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成