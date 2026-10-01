整理包／美光財報6重點一次看 業績全面超標 股價卻淡然
美光最新財報與財測全面超標，顯示AI驅動的記憶體需求仍強，HBM與DRAM持續供不應求，但股價對亮眼數據反應相對平淡。
AI摘要
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美光最新財報與財測全面超標，顯示AI驅動的記憶體需求仍強，HBM與DRAM持續供不應求，但股價對亮眼數據反應相對平淡。
美光周三（30日）公布的最新財報再度證明，AI帶動的記憶體熱潮還沒降溫。以下整理六大重點，一次看懂這份財報透露哪些訊號。
本季財測大幅優於預期
本季營收估615億美元，高於市場預估570億美元；調整後EPS估38.15美元，也優於預估35.4美元，AI需求仍是最大推力。
上季營收、獲利雙雙創高
上季營收542億美元，高於市場預估510.7億美元；調整後EPS達33.42美元，也超越預估31.61美元，雙雙寫下紀錄。
記憶體漲價把毛利率推上高檔
上季調整後毛利率達87%，優於市場預估86.2%，也遠高於去年同期的45.7%。記憶體價格大漲、成本沒有同步增加，直接把獲利能力推上歷史高檔。
毛利率估走低但非因需求轉弱
本季調整後毛利率估降至86.3%，略低於市場預估86.7%。主因是員工加薪及獎勵性薪酬增加，美光預期本季可能就是毛利率低點。
HBM需求火熱且正開發客製化產品
上季DRAM營收398億美元，年增343%、占總營收73%。美光並透露，正與Nvidia輝達(另稱英偉達)
合作開發業界首個客製化HBM方案。
缺貨持續但股價反應平淡
AI需求讓記憶體持續供不應求，價格預料維持高檔。美光過去一年已漲逾500%，財報公布後盤後股價僅小幅波動。
美光上季營收與調整後EPS都創高，且本季營收與獲利展望也高於市場預估，顯示AI需求持續推升記憶體出貨與獲利表現。 因為美光預估毛利率下滑，主要來自員工加薪與獎勵性薪酬增加，而非記憶體需求減弱；公司甚至認為本季可能就是毛利率低點。 雖然財報與財測都很強，但美光股價過去一年已大漲逾500%，市場對利多反應較為鈍化，因此財報後盤後股價僅小幅波動。
精華 FAQ
美光上季營收與調整後EPS都創高，且本季營收與獲利展望也高於市場預估，顯示AI需求持續推升記憶體出貨與獲利表現。
因為美光預估毛利率下滑，主要來自員工加薪與獎勵性薪酬增加，而非記憶體需求減弱；公司甚至認為本季可能就是毛利率低點。
雖然財報與財測都很強，但美光股價過去一年已大漲逾500%，市場對利多反應較為鈍化，因此財報後盤後股價僅小幅波動。
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