我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長途班機上他狂刪近2萬張照片 達人揭少1動作等於做白工

「內蒙第一貪官」之子改名換姓藏身歐洲 還入籍地中海島國

整理包／美光財報6重點一次看 業績全面超標 股價卻淡然

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美光最新財報顯示，AI記憶體需求持續強勁，營收、獲利與財測全面優於預期，但盤後股...
美光最新財報顯示，AI記憶體需求持續強勁，營收、獲利與財測全面優於預期，但盤後股價反應平淡。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美光最新財報與財測全面超標，顯示AI驅動的記憶體需求仍強，HBM與DRAM持續供不應求，但股價對亮眼數據反應相對平淡。

美光周三（30日）公布的最新財報再度證明，AI帶動的記憶體熱潮還沒降溫。以下整理六大重點，一次看懂這份財報透露哪些訊號。

本季財測大幅優於預期

本季營收估615億美元，高於市場預估570億美元；調整後EPS估38.15美元，也優於預估35.4美元，AI需求仍是最大推力。

上季營收、獲利雙雙創高

上季營收542億美元，高於市場預估510.7億美元；調整後EPS達33.42美元，也超越預估31.61美元，雙雙寫下紀錄。

記憶體漲價把毛利率推上高檔

上季調整後毛利率達87%，優於市場預估86.2%，也遠高於去年同期的45.7%。記憶體價格大漲、成本沒有同步增加，直接把獲利能力推上歷史高檔。

毛利率估走低但非因需求轉弱

本季調整後毛利率估降至86.3%，略低於市場預估86.7%。主因是員工加薪及獎勵性薪酬增加，美光預期本季可能就是毛利率低點。

HBM需求火熱且正開發客製化產品

上季DRAM營收398億美元，年增343%、占總營收73%。美光並透露，正與Nvidia輝達(另稱英偉達)

合作開發業界首個客製化HBM方案。

缺貨持續但股價反應平淡

AI需求讓記憶體持續供不應求，價格預料維持高檔。美光過去一年已漲逾500%，財報公布後盤後股價僅小幅波動。

精華 FAQ

  • 美光上季營收與調整後EPS都創高，且本季營收與獲利展望也高於市場預估，顯示AI需求持續推升記憶體出貨與獲利表現。

  • 因為美光預估毛利率下滑，主要來自員工加薪與獎勵性薪酬增加，而非記憶體需求減弱；公司甚至認為本季可能就是毛利率低點。

  • 雖然財報與財測都很強，但美光股價過去一年已大漲逾500%，市場對利多反應較為鈍化，因此財報後盤後股價僅小幅波動。

美光

上一則

迪士尼今年第3波裁員狂砍上千人 兩大部門成重災區

下一則

美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線

延伸閱讀

美光財報／營收飆四倍、長約爆增至320億元 CEO喊明後年供需更緊俏

美光財報／營收飆四倍、長約爆增至320億元 CEO喊明後年供需更緊俏
市場押寶美光 概念股沾光 股價逆勢走強

市場押寶美光 概念股沾光 股價逆勢走強
Costco上季財報優於預期 盤後股價卻平淡 分析：投資人要更多

Costco上季財報優於預期 盤後股價卻平淡 分析：投資人要更多
接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？

接近10年來最低水準…Nvidia這指標超低 是晶片股一大警訊？

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成