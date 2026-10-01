Fed不急於再出手 10月或按兵不動

AI摘要 文章摘要整理： 8月PCE通膨低於預期，搭配就業與GDP數據回穩，市場因而降低Fed 10月升息押注，認為聯準會短期內更可能按兵不動。

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月增幅比預期和緩，市場益發認為Fed在10月會議可望按兵不動。

商務部 旗下的經濟分析局（BEA）公布，美國8月個人消費支出（PCE）物價指數，月增0.3%，年增3.4%；市場估計分別為0.3%、3.7%。剔除食物與能源的8月核心PCE指數，月增0.2%、年增3%；外界預期分別為0.3%、3.3%。

利率 交換市場顯示，如今交易者預估，Fed 10月升息機率為36%，低於數據公布前的約50%。對Fed利率政策最敏感的2年期公債殖利率 ，一度挫低4個基點至4.83%，為逾一周來新低；公債殖利率與價格呈反向走勢。

PCE顯示，8月個人支出月增0.6%，創一年多最大月增幅。消費者加碼採購車輛、家具等，反映儘管物價居高不下，經濟仍穩步前行。

同日BEA也公布第2季國內生產毛額（GDP）成長率終值，從先前的1.5%上修至2.2%；第1季數據也獲調升。

有「小非農」之稱的ADP就業報告也出爐，結果顯示9月美國民間就業增加9萬人，優於市場估計的6.8萬人，也遠勝8月遭下修的3.6萬人，顯示美國勞動市場經歷短暫低潮後，開始回穩。

紐約聯準銀行總裁威廉斯9月29日表示，9月升息後不必急於再出手，若經濟符合預測，今年稍晚再升息一次可能適當。這番談話已先使市場降低升息押注。