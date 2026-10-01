Fed不急於再出手 10月或按兵不動
8月PCE通膨低於預期，搭配就業與GDP數據回穩，市場因而降低Fed 10月升息押注，認為聯準會短期內更可能按兵不動。
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8月PCE通膨低於預期，搭配就業與GDP數據回穩，市場因而降低Fed 10月升息押注，認為聯準會短期內更可能按兵不動。
美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月增幅比預期和緩，市場益發認為Fed在10月會議可望按兵不動。
商務部旗下的經濟分析局（BEA）公布，美國8月個人消費支出（PCE）物價指數，月增0.3%，年增3.4%；市場估計分別為0.3%、3.7%。剔除食物與能源的8月核心PCE指數，月增0.2%、年增3%；外界預期分別為0.3%、3.3%。
利率交換市場顯示，如今交易者預估，Fed 10月升息機率為36%，低於數據公布前的約50%。對Fed利率政策最敏感的2年期公債殖利率，一度挫低4個基點至4.83%，為逾一周來新低；公債殖利率與價格呈反向走勢。
PCE顯示，8月個人支出月增0.6%，創一年多最大月增幅。消費者加碼採購車輛、家具等，反映儘管物價居高不下，經濟仍穩步前行。
同日BEA也公布第2季國內生產毛額（GDP）成長率終值，從先前的1.5%上修至2.2%；第1季數據也獲調升。
有「小非農」之稱的ADP就業報告也出爐，結果顯示9月美國民間就業增加9萬人，優於市場估計的6.8萬人，也遠勝8月遭下修的3.6萬人，顯示美國勞動市場經歷短暫低潮後，開始回穩。
紐約聯準銀行總裁威廉斯9月29日表示，9月升息後不必急於再出手，若經濟符合預測，今年稍晚再升息一次可能適當。這番談話已先使市場降低升息押注。
因為8月PCE與核心PCE增幅都低於市場預期，顯示通膨壓力沒有想像中強，讓投資人認為Fed在10月會議急於再升息的必要性下降。 利率交換市場顯示，交易者預估Fed 10月升息機率降至36%，明顯低於數據公布前約50%的水準，反映市場對政策轉趨觀望。 8月個人支出月增0.6%，第2季GDP終值上修至2.2%，ADP就業增加9萬人，三項數據都顯示美國經濟仍有韌性，但並未迫使Fed立即加速升息。
精華 FAQ
因為8月PCE與核心PCE增幅都低於市場預期，顯示通膨壓力沒有想像中強，讓投資人認為Fed在10月會議急於再升息的必要性下降。
利率交換市場顯示，交易者預估Fed 10月升息機率降至36%，明顯低於數據公布前約50%的水準，反映市場對政策轉趨觀望。
8月個人支出月增0.6%，第2季GDP終值上修至2.2%，ADP就業增加9萬人，三項數據都顯示美國經濟仍有韌性，但並未迫使Fed立即加速升息。
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