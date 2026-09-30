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迪士尼今年第3波裁員狂砍上千人 兩大部門成重災區

記者陳穎／即時報導
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迪士尼持續縮減人力，傳出再度裁員數百人。(美聯社)
迪士尼持續縮減人力，傳出再度裁員數百人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

迪士尼再度裁員數百人，今年已是第3波大規模人事調整，重點集中在人資與IT部門，並持續透過裁員、退休方案與成本管控降低開支。

迪士尼（Disney）持續縮減人力，傳出再度裁員數百人，成為今年以來公司第三波大規模裁員。據報導，此次裁員主要集中在人力資源（HR）與資訊科技（IT）部門，涵蓋迪士尼總公司及旗下不同事業部門。

這也是迪士尼今年在新任執行長喬許達馬羅（Josh D’Amaro）上任後，第三度進行大規模裁員。知情人士透露，此次受影響的主要是企業內部的人資與IT相關職位，實際裁員人數則未對外公布。

迪士尼近期持續推動成本削減計畫。今年8月公布截至2026年6月的季度財報時，達馬羅與財務長休約翰斯頓（Hugh Johnston）便曾向股東透露，公司仍將持續降低整體營運成本，並評估包括縮減人力及銷售、一般與行政費用（SG&A）等多種方式。

兩人在致股東信中表示，公司「仍高度專注於降低整體企業成本，以創造更多空間投入成長」，目前相關工作仍在進行中，未來也將持續對外說明進展。迪士尼今年4月便曾裁撤約1000個職位，主要與達馬羅整合企業行銷部門有關，由首席行銷暨品牌長阿薩德艾亞茲（Asad Ayaz）負責新的整合團隊。

7月迪士尼再度裁員數百人，受影響範圍涵蓋部分企業部門，以及皮克斯（Pixar）、ESPN、迪士尼娛樂電視（Disney Entertainment Television）與迪士尼旗下電影工作室等。其中，電影工作室裁員主要集中於皮克斯，電視部門則以國家地理頻道（National Geographic）受到的影響較大。

到了8月，迪士尼更針對長期任職的高階主管推出提前退休方案，持續透過自願退休及其他人力調整方式降低營運成本。

根據迪士尼公布的資料，截至2025年9月財政年度結束，公司約有23.1萬名全職及兼職員工。如今再度傳出裁員，也顯示迪士尼仍持續進行組織調整及成本控管。

精華 FAQ

  • 這波裁員主要集中在人力資源與資訊科技部門，涵蓋迪士尼總公司及旗下多個事業單位。公司未公布確切人數，但外界普遍認為受影響者達數百人。

  • 這已是迪士尼今年第3波大規模裁員。4月曾裁撤約1000個職位，7月又裁員數百人，8月則推出提前退休方案，持續調整人力結構。

  • 迪士尼正積極推動成本削減計畫，目標是降低整體營運成本，為未來成長保留更多資源。公司除了裁員，也透過自願退休與調整SG&A費用來控管支出。

迪士尼 裁員

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