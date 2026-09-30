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通膨低於預期 美股尾盤卻變臉、那指獨紅

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國核心通膨低於預期，有助於Fed暫緩10月升息。(路透)
美國核心通膨低於預期，有助於Fed暫緩10月升息。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國8月通膨數據低於預期，曾提振股市並降低10月升息押注，但美債殖利率飆升壓抑風險資產，終場僅那斯達克收高。

美國股市周三在9月和第3季最後一個交易日漲跌互見。8月通膨低於預期，一度帶動股市上揚，並降低市場對聯準會（Fed）10月升息的預期；但長天期美國公債殖利率續升導致美股尾盤回吐漲幅，僅那斯達克指數收高。

道瓊工業指數下跌443.87點，跌幅0.9%，收50,906.05點；史坦普500指數跌19.30點，跌幅0.3%，收7,651.54點；那斯達克綜合指數漲63.52點，漲幅0.2%，收在26,861.06點。史坦普500指數盤中一度上漲0.7%，那斯達克指數一度漲1.2%，但漲勢未能維持到收盤。

費城半導體指數平盤作收，輝達（NVIDIA）上漲0.5%，台積電ADR跌0.2%。美光科技盤後公布的展望則優於市場疑慮。

美國8月個人消費支出（PCE）物價指數比一年前上漲3.4%，低於經濟學家預估的3.7%；排除食品和能源的核心PCE物價指數，則比7月上漲0.2%，增幅也低於預期。通膨仍高，但最新數據使市場降低對Fed下月升息的押注。芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估10月升息的機率降至約37%，低於前一交易日的約51%。

TradeStation的David Russell認為，核心通膨低於預期，有助於Fed暫緩10月升息；但這是8月數據，尚未反映9月柴油價格急漲，不能就此認定通膨壓力已消退。

另一方面，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長率終值，從先前估計的1.5%上修至2.2%，反映消費和投資比原先估計強勁。ADP報告也顯示，9月民間就業增加9萬人。經濟維持成長，使Fed往後是否還須升息，仍有討論空間；市場接下來將看周五公布的9月就業報告。

債市則未因通膨數據降溫而止跌。美國10年期公債殖利率周三升至5.292%，創2002年5月以來收盤新高；30年期殖利率升至5.638%，為2002年6月以來最高。2年期殖利率小幅降至4.885%。布蘭特原油期貨上漲0.9%，收在每桶103.53美元；9月累計上漲約14%，油價後續走勢仍牽動通膨預期。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene指出，經濟成長和企業獲利迄今使股市能承受較高利率；但若利率長期維持高檔，限制信貸供給，投資人一旦擔心未來一兩季的成長或獲利受影響，股市可能迅速轉跌。

科技股是周三少數上漲的類股。微軟、蘋果和輝達收高，帶動史坦普500科技類股上漲0.6%；但史坦普500指數11個主要類股中，仍有九個收低。聯合治療公司在專利訴訟中勝出，股價上漲13%，對手Liquidia則重挫57%。諾斯洛普格拉曼未能取得美國海軍新一代戰機合約，股價下跌4.2%。

就整月表現而言，史坦普500指數9月下跌0.5%，道瓊指數跌4.3%；那斯達克指數上漲1.9%。第3季史坦普500指數上漲約2%，那斯達克指數漲2.5%，道瓊指數則下跌2.7%。

精華 FAQ

  • 8月PCE年增3.4%、核心PCE月增0.2%，都低於預期，讓市場一度認為Fed10月升息機率下降，FedWatch顯示機率由約51%降至約37%。

  • 雖然通膨數據利多，但10年期與30年期美債殖利率持續攀升，投資人擔心高利率維持更久，壓抑估值與風險偏好，終場多數指數翻黑。

  • 道瓊跌0.9%、史坦普500跌0.3%，僅那斯達克漲0.2%收紅；科技股相對抗跌，微軟、蘋果與輝達收高，帶動史坦普500科技類股上漲0.6%。

通膨 美股 那斯達克

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