紐時：Meta利用研究與實驗獎勵避開數十億聯邦稅

臉書母公司Meta Platforms利用旨在支持研究與實驗的獎勵優惠，避開數十億聯邦稅。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導指出，Meta以AI數據中心屬於實驗計畫為由申請數十億稅抵，內部卻認為此策略可能遭IRS推翻。

紐約時報 30日獨家報導，臉書(Facebook)母公司Meta Platforms利用旨在支持研究與實驗的獎勵優惠，避開數十億聯邦稅，就連公司內部會計師都評估如此激進避稅手段風險極高。

報導指出，臉書創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)對投資人說，Meta在人工智慧(AI)推進取得巨大成功，對於AI投資充滿信心。然而，Meta向國稅局(IRS)報稅時，敘述版本卻不一樣。

四名消息人士說，Meta聲稱AI數據中心是可能失敗的一項大型實驗計畫，以便符合1980年代以來為鼓勵研究與實驗而推出的抵稅優惠。根據規定，企業研究與實驗可以獲得抵稅，前提是耗材必須是實驗性質，不是一般商業營運。

報導指出，Meta為符合抵稅優惠而對數據中心計畫做出屬於「試驗模型」(pilot models)激進詮釋，申請數十億元聯邦稅抵免。Meta主張，公司向輝達(Nvidia)等廠商購買的昂貴AI晶片屬於實驗的一部分，因此資格享受由納稅人稅金資助的稅務折扣。

國稅局曾對科技公司為基本耗材提出抵稅申請提出質疑。專精研究與實驗稅務抵免的BPM顧問公司合夥人薛夫屈克(Andre Shevchuck)說，把數據中心描述為「實驗性質」(experimental)頗為瘋狂且離譜。

報導指出，就連Meta會計師也認為這套策略恐怕在法律上站不住腳。根據證券申報披露，Meta內部人士警告說，數十億抵稅申請可能遭到國稅局推翻，很大程度是因為「我們提出的研究抵稅存在太多不確定」。

Meta大約從兩年前開始為數據中心申請稅務抵免。根據申報資料，Meta兩年來過得抵免的金額大幅增加，2024年減免大約20億稅款，2025年減免稅款來到39億。相較之下，還尚未採用抵稅策略前，Meta在2023年只有7億抵稅。

Meta是目前上市公司當中，獲得研究與實驗抵稅的最大受益者。Meta股價持續飆升，目前市值將近2兆，部分原因要歸功於AI項目提升了旗下產品Instagram、WhatsApp以及臉書的使用體驗。