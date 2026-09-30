Robinhood搶進AI代理交易 推新功能連「睡覺也能買賣股票」

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還能自動進行交易的AI機器人。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Robinhood推出內建AI代理與周末交易功能，讓散戶可在更長時段內自動研究、下單與管理投資，進一步推動代理式交易普及。

美國線上券商羅賓漢 （Robinhood）表示，將提供用戶在周末全天候交易部分美國股票，藉此因應業界朝向24小時交易的發展。此外，該公司的下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還能自動進行交易的AI機器人。

Robinhood 29日在年度活躍用戶大會中發表一系列新工具與服務，包括一款內建於App的AI代理，能回答市場相關問題、從零開始制定投資策略，最終甚至能在用戶睡覺、工作或離開螢幕時，自動執行交易。

執行長特內夫表示，這類所謂「代理式交易」工具，將讓一般投資人擁有過去只有避險基金及其他華爾街 專業人士才能使用的能力。

Robinhood的AI代理可根據簡單的文字指令與用戶對話、進行研究並自動交易。例如，用戶可以要求AI代理協助分析運算成本可能如何影響特定公司，接著再根據一連串後續問題，決定建立這些公司股票的部位。

另一種使用方式，是交易者直接向AI代理下達更具體的指令，例如「自動執行滾輪式策略（wheel strategy）」來操作選擇權。

Robinhood的這項布局，是整個金融業積極將AI工具融入一般美國人投資研究、規劃與執行流程的一環，讓AI代理成為華爾街的「自駕車」，即使投資人沒有持續盯著市場，也能交易股票、選擇權、比特幣及預測市場合約。

不過，一般投資人究竟有多願意把完整的投資決策權交給AI機器人，仍有待觀察。Robinhood表示，目前已有超過15萬名客戶開立代理式交易帳戶。不過，AI代理只能使用這些專用帳戶中的資金，而且用戶可以選擇每筆交易都由自己手動核准。

另外，Robinhood也宣布，客戶很快將可在周末交易特定股票及ETF，把目前從紐約時間周日晚間8時至周五晚間8時的交易時段進一步延長。根據周二的聲明，這項功能將把買賣委託單轉送至券商Bruce Markets營運的交易場所。

自2023年起，Robinhood就已允許用戶在平日進行全天候交易，如今將是該公司首次開放周末交易。這反映了美國股市交易模式出現了根本性轉變。這項趨勢可能讓美國市場接觸更廣泛的全球資金，同時也為投資人提供更大的交易彈性。