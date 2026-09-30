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Robinhood搶進AI代理交易 推新功能連「睡覺也能買賣股票」

編譯葉亭均／綜合外電
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美國線上券商羅賓漢（Robinhood）下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還...
美國線上券商羅賓漢（Robinhood）下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還能自動進行交易的AI機器人。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Robinhood推出內建AI代理與周末交易功能，讓散戶可在更長時段內自動研究、下單與管理投資，進一步推動代理式交易普及。

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）表示，將提供用戶在周末全天候交易部分美國股票，藉此因應業界朝向24小時交易的發展。此外，該公司的下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還能自動進行交易的AI機器人。

Robinhood 29日在年度活躍用戶大會中發表一系列新工具與服務，包括一款內建於App的AI代理，能回答市場相關問題、從零開始制定投資策略，最終甚至能在用戶睡覺、工作或離開螢幕時，自動執行交易。

執行長特內夫表示，這類所謂「代理式交易」工具，將讓一般投資人擁有過去只有避險基金及其他華爾街專業人士才能使用的能力。

Robinhood的AI代理可根據簡單的文字指令與用戶對話、進行研究並自動交易。例如，用戶可以要求AI代理協助分析運算成本可能如何影響特定公司，接著再根據一連串後續問題，決定建立這些公司股票的部位。

另一種使用方式，是交易者直接向AI代理下達更具體的指令，例如「自動執行滾輪式策略（wheel strategy）」來操作選擇權。

Robinhood的這項布局，是整個金融業積極將AI工具融入一般美國人投資研究、規劃與執行流程的一環，讓AI代理成為華爾街的「自駕車」，即使投資人沒有持續盯著市場，也能交易股票、選擇權、比特幣及預測市場合約。

不過，一般投資人究竟有多願意把完整的投資決策權交給AI機器人，仍有待觀察。Robinhood表示，目前已有超過15萬名客戶開立代理式交易帳戶。不過，AI代理只能使用這些專用帳戶中的資金，而且用戶可以選擇每筆交易都由自己手動核准。

另外，Robinhood也宣布，客戶很快將可在周末交易特定股票及ETF，把目前從紐約時間周日晚間8時至周五晚間8時的交易時段進一步延長。根據周二的聲明，這項功能將把買賣委託單轉送至券商Bruce Markets營運的交易場所。

自2023年起，Robinhood就已允許用戶在平日進行全天候交易，如今將是該公司首次開放周末交易。這反映了美國股市交易模式出現了根本性轉變。這項趨勢可能讓美國市場接觸更廣泛的全球資金，同時也為投資人提供更大的交易彈性。

精華 FAQ

  • 這款AI代理可用文字指令與用戶互動，協助研究市場、回答問題、制定投資策略，甚至在獲准後自動執行交易，涵蓋股票與選擇權等標的。

  • 代理式交易讓散戶有機會使用過去多屬於避險基金與專業交易員的工具，能在沒有持續盯盤的情況下，由AI代為分析、規劃並執行投資決策。

  • Robinhood將把可交易時間從既有的平日全天候，進一步延伸到周末，並透過Bruce Markets的交易場所處理委託單，讓部分美股與ETF具備更高彈性。

羅賓漢 華爾街

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