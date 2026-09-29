投資人把Fed想得太鷹？威廉斯稱不急 10月升息押注降溫

紐約聯準銀行總裁威廉斯檔案照。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 威廉斯表態9月升息後可暫緩觀察，讓市場對10月連續升息的預期明顯降溫，但部分官員仍主張聯準會可能需要再升息。

美國聯準會 （Fed）10月是否連續升息？市場的押注降溫。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周二在水牛城大學的一場活動上表示，9月升息後不必急於再出手，若經濟符合預測，今年稍晚再升息一次可能適當。

他的談話使市場降低升息押注。聯邦基金期貨顯示，10月27至28日會議的升息機率，由本周稍早最高70%降至約50%。

威廉斯身兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席與永久投票委員，且長期被視為接近前主席鮑爾（Jerome Powell），因此市場格外關注他在政策會議前釋出的清晰訊號。不過，他與新任主席華許（Kevin Warsh）的立場是否一致，還不明朗。

聯準會9月升息一碼，將利率提高至3.75%至4%，是2023年以來首次升息。威廉斯說，這次行動讓官員有時間蒐集更多資料，評估通膨基本趨勢與經濟供需。

Evercore ISI分析師解讀，這番話最符合跳過10月、改在12月升息的情境。但威廉斯並未表明將跳過10月，也強調期中選舉完全不影響政策考量。

MarketWatch報導，市場目前押注明年3月前還會升息三碼，但從威廉斯的談話來看，投資人可能已經把聯準會想得太鷹了。

彭博資訊報導，威廉斯認為，中東衝突與AI建設仍是通膨升溫的主要推力，能源價格的影響可能更大、更持久，但尚無證據顯示，這些衝擊已擴散為廣泛而持續的物價壓力。

他預估今年通膨為3.5%，2027年降至略高於2%，2028年達標。

其他官員態度較強硬。聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）認為，升息後政策仍略偏寬鬆；理事巴爾（Michael Barr）說，尚未看到通膨及時回到2%的明確趨勢，可能仍需進一步升息。