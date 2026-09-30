我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

超微進擊實體AI 砸82億美元收購World Labs 取得「空間智慧」技術

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

超微宣布以82億美元全股票收購World Labs，藉由李飛飛團隊的空間智慧與世界模型技術，加速布局實體AI並帶動相關供應鏈商機。

媒體報導，美國晶片大廠超微（AMD）宣布已簽署最終協議，以82億美元規模的全股票交易，收購由「AI教母」李飛飛所創立，並擔任執行長的AI模型與研究實驗室World Labs，取得「空間智慧」技術，提前布局實體AI。

外界預期，超微此舉將強化實體AI加速落地，將進一步帶動算力飆升，超微陣營相關AI伺服器代工供應鏈包括鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等廠商後續商機看俏。

World Labs是由曾任職於Google的史丹佛大學教授李飛飛在2024年創辦，開發所謂的世界模型，也就是能運作實體世界應用的AI軟體，其「空間智慧」技術能用少數幾張圖像，生成3D環境，應用於推進機器人、科學發現及工廠設備等工作。超微認為，此舉可強化該公司因應新興模型與應用需求，開發AI硬體、軟體及系統的能力。

上述這樁全股票交易價值約為82億美元，將在今年底前完成，李飛飛也將出任超微執行副總裁暨首席科學家，直接向超微董事長暨執行長蘇姿丰報告。超微指出，隨著AI擴展至推理、機器人技術、模擬及實體AI等領域，對運算基礎設施的需求日益多元。

World Labs在開發先進模型方面的專業知識，將使其能夠更深入了解工作負載的演進趨勢，並有助於制定未來的技術路線圖。

World Labs今年稍早曾完成一輪10億美元規模的募資，參與的投資人也包含超微。

蘇姿丰表示，打造下一代AI運算平台需要深入瞭解模型的演進方式。李飛飛與World Labs團隊帶來卓越的研究領導力與模型專業知識。未來將共同運用這些洞察來開發硬體、軟體與系統，為下一代AI挹注動能，並進一步強化開放式AI產業體系。

李飛飛則說，推動下一代AI技術的發展，需要模型研究、系統與運算之間的緊密合作。加入超微將為其團隊提供所需的資源與深厚的工程實力，以加速研究進程，並協助定義下一個AI時代所需的基礎設施。

供應鏈方面，目前鴻海、廣達、緯創等皆有承接超微Helios平台、Instinct加速器相關模組代工訂單，並供貨給亞馬遜、Meta等CSP大廠。

法人指出，廣達、緯創今年下半年受惠於量產出貨超微MI455X及Helios平台，且預計今年第4季出貨動能將是今年高峰。

宏達電則是目前唯一與World Labs策略合作的台廠。宏達電與World Labs於2025年11月首度公開雙方技術合作計畫，由宏達電旗下二個核心業務VIVE Mars 、VIVERSE與World Labs展開深度串聯，並透過World Labs的3D空間生成模型「Marble」， 強化虛擬製片與元宇宙互動體驗，雙方至今仍維持技術合作關係。

精華 FAQ

  • 超微希望取得World Labs的空間智慧與世界模型技術，強化AI硬體、軟體與系統能力，提前卡位實體AI、機器人與模擬等新興應用市場。

  • 超微與World Labs簽署的是一筆約82億美元的全股票交易，預計在今年底前完成；李飛飛並將出任超微執行副總裁暨首席科學家。

  • 法人看好鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等超微AI伺服器代工供應鏈後續商機，另宏達電則是目前唯一與World Labs策略合作的台廠。

鴻海 Google 超微

上一則

Anthropic狂砸錢衝算力 將再投入5180億美元蓋基建

下一則

人行下調抵押補充貸款利率 支持中國實體經濟

延伸閱讀

超微將砸82億美元 收購AI企業World Labs

超微將砸82億美元 收購AI企業World Labs
美股早盤／油價下跌 科技股回神 市場關注AI午餐會

美股早盤／油價下跌 科技股回神 市場關注AI午餐會
義大利資安新創Exein完成2.7億美元募資 打造Physical AI資安防護層

義大利資安新創Exein完成2.7億美元募資 打造Physical AI資安防護層
Meta自製AI晶片明年上陣 查克柏格拒全業界一起踩煞車

Meta自製AI晶片明年上陣 查克柏格拒全業界一起踩煞車

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了