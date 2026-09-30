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World Labs創辦人李飛飛 改寫AI發展史

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

超微收購李飛飛創辦的World Labs，並邀她加入擔任高階主管；這位被稱為「AI教母」的學者，因主導ImageNet而改寫電腦視覺與深度學習發展。

超微宣布收購美籍華裔人工智慧（AI）科學家李飛飛創辦的World Labs，李飛飛也將加入AMD，擔任執行副總裁兼首席科學家。這位被譽為「AI教母」的科學家，長年投入電腦視覺、機器學習及深度學習研究，是AI發展的重要研究者。

李飛飛1976年出生於北京，16歲時隨家人來美。她1999年取得普林斯頓大學物理學學士學位，2005年取得加州理工學院電機工程博士學位，曾任教於伊利諾州立大學香檳分校及普林斯頓大學，2009年加入史丹佛大學。

李飛飛2013至2018年擔任史丹佛人工智慧實驗室（SAIL）主任；2017至2018年休假期間加入Google，擔任副總裁及Google Cloud AI/ML（機器學習）首席科學家。

同時，她也是史丹佛以人為本AI研究院（HAI）創始主任，研究領域涵蓋機器學習、深度學習、電腦視覺及機器人學習等。

李飛飛最具代表性的研究是ImageNet。

公開資料顯示，她主導建立的ImageNet是套大規模影像資料庫及基準測試平台，收錄約1,500萬張影像、涵蓋2.2萬個類別，並透過ImageNet競賽推動電腦視覺研究。

ImageNet及相關競賽對深度學習後來的發展具重要影響，除推動深度學習在電腦視覺領域的突破，徹底改寫AI技術發展路徑。

精華 FAQ

  • 超微收購的是李飛飛創辦的World Labs，同時延攬她加入AMD，擔任執行副總裁兼首席科學家，顯示其在AI研發與策略布局上的重要地位。

  • 她1976年生於北京，16歲赴美，先後取得普林斯頓大學物理學學士與加州理工學院電機工程博士，曾任教伊利諾州立大學、普林斯頓與史丹佛。

  • 因為她主導建立ImageNet，這個大規模影像資料庫與基準平台及其競賽，推動電腦視覺與深度學習突破，並成為後續AI發展的關鍵基礎。

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