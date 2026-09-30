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Anthropic狂砸錢衝算力 將再投入5180億美元蓋基建

編譯葉亭均／綜合報導
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Anthropic正大力押注AI為全球經濟帶來的轉型程度，將遠遠高於工業化、電力...
Anthropic正大力押注AI為全球經濟帶來的轉型程度，將遠遠高於工業化、電力與網路。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic在IPO說明書中揭露將大砸5180億美元擴充算力與基建，雖營收快速成長，但虧損與資本支出同步飆升，顯示AI投資熱潮正面臨需求與回報考驗。

根據路透取得的首次公開發行股票（IPO）說明書，Anthropic正大力押注AI為全球經濟帶來的轉型程度，將遠遠高於工業化、電力與網路。為實現此願景，該公司未來幾年將在雲端、算力與基礎設施承諾上投入5180億美元。

Anthropic已於6月秘密提交上市說明，路透報導，Anthropic在說明書中表示，過去一年公司營收急速成長，但虧損也隨之擴大。2025年營收暴增12倍，達到近46億美元，然而，若扣除主要與先前融資相關的多項債務的減記金額，其營運虧損仍超過80億美元，淨損更高達420億美元。

Anthropic去年在算力與基礎設施上花費73.3億美元，比2024年暴增三倍，占其126.5億美元總營運費用的半數以上。

在去年近420億美元的淨損中，包含一筆約340億美元的會計認列，這反映未來可能轉化為Anthropic股票的融資估值上升，而非公司實際用於營運的資金。

Anthropic表示，去年近四分之一營收來自兩客戶，並在風險因素中警告，其許多最大客戶未簽署長期合約，隨時可能削減或停止支出。

公開說明書顯示，截至去年12月底，Anthropic擁有的現金、現金等價物及短期投資總額為202.8億美元。

Anthropic的估值可能超過2兆美元，比今年5月估計的9650億美元翻增一倍以上。 路透先前引用消息人士報導，Anthropic的上市可能延至11月美國期中選舉之後。Anthropic不予置評。

另一方面，顧問業者貝恩（Bain & Co.）在最新發表的報告推估，全球AI產業到2031年每年必須創造6兆美元營收，才能證明目前投入全球資料中心建設的巨額資本是合理的。現有的消費者與企業AI服務，最多可貢獻其中1.8兆美元營收，意味著產業還必須另行創造4.2兆美元新營收。貝恩表示，要補足這項缺口，可能來自初萌芽階段的領域，包括自動化機器與機器人，及藥物研發、心理健康和能源生產等新興領域。

報告主要作者、貝恩全球科技、媒體與電信業務主席克勞福德指出，AI基礎設施的建設速度已明顯超前於需求曲線，要讓這些投資能夠以永續方式獲得資金支持，將必須能拉抬全球一年國內生產毛額（GDP）成長率增加約1個百分點。

精華 FAQ

  • 根據IPO說明書，Anthropic未來幾年將在雲端、算力與基礎設施承諾上投入5180億美元，顯示公司正押注AI帶來的長期轉型與巨量需求。

  • Anthropic 2025年營收年增12倍至近46億美元，但扣除部分債務減記後，營運虧損仍超過80億美元，淨損更高達420億美元，反映成長與燒錢並行。

  • 貝恩指出，到2031年AI產業每年需創造6兆美元營收才足以支撐資料中心建設，目前服務最多只能貢獻1.8兆美元，仍有4.2兆美元缺口。

Anthropic

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