蘋果iPad mini 8、Mac等產品接力亮相
蘋果新品傳將於10月接力登場，包含iPad mini 8、HomePod mini 2與Apple TV 4K，並可能再推新Mac，市場看好相關供應鏈第4季受惠。
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蘋果新品傳將於10月接力登場，包含iPad mini 8、HomePod mini 2與Apple TV 4K，並可能再推新Mac，市場看好相關供應鏈第4季受惠。
蘋果iPhone 18 Pro系列及首款折疊機iPhone Duo才剛問世，市場傳出，下一波新品緊接著將在10月亮相，包括新一代iPad mini 8、HomePod mini 2及第四代Apple TV 4K，都已在蘋果程式碼中現身，加上可能還有全新Mac產品登場，鴻海、廣達、仁寶等供應鏈有望受惠。
外電報導，從蘋果程式碼中發現多款尚未發表產品的線索，部分產品甚至被挖出相關圖片，其中，新一代iPad mini將搭載A20 Pro晶片、重新排列的前置相機和新的揚聲器系統。此外，新款iPad mini將配備更大的螢幕、OLED顯示器及更多功能。
蘋果新款HomePod mini將沿用原版的設計，並推出包含綠色、粉紅色、藍色、白色和黑色等五種配色。這款設備將搭載全新晶片，並支援Siri人工智慧；至於第4代Apple TV 4K外型變化不大，因此改款重點推估集中在內部硬體。
市場預期，蘋果將在10月發表以上三款產品。此外，蘋果可能還會發表包含觸控螢幕HomePad、M6 iMac、M6 MacBook Pro與觸控MacBook Pro等新品，只是實際發布時間尚不確定。
目前，iPhone仍是蘋果最大營收來源，達542.52億美元，比重為49.6%，其次依序為服務業務28.1%、Mac 9.5%、穿戴裝置、家庭與配件7.2%、iPad 5.7%。
蘋果iPad、 Mac供應鏈包含台積電、鴻海、廣達及仁寶等，隨著新品上市，市場看好有望帶動相關供應鏈第4季業績。
鴻海輪值CEO蔣集恆先前指出，鴻海不僅AI產品持續成長，資通訊（ICT）產品也進入出貨旺季，因此，第3季AI機櫃季對季、年對年都強勁成長，消費智能產品領域則會顯著成長；隨著第4季iPhone放量，法人預期鴻海消費智能產品業績將進一步走高。此外，受PC持續漲價影響，目前品牌廠普遍看淡今年出貨量，而蘋果有望成為主流大廠中今年唯一逆勢向上的廠商。
研調機構TrendForce預估，考量MacBook全面調漲將自第3季反映至終端市場、消費需求趨緩，預估2026年蘋果筆電出貨約2310萬台，但在上半年受穩定的定價策略及MacBook Neo開賣強勁銷售支撐下，即便下半年動能放緩，預估全年出貨年增幅仍維持雙位數成長。
市場傳出蘋果10月將發表iPad mini 8、HomePod mini 2與第4代Apple TV 4K，部分產品已在程式碼中現身，顯示新品發布節奏正逐步明朗。 外電指出，iPad mini 8可能搭載A20 Pro晶片，並重新排列前置相機與揚聲器系統，還可能配備更大螢幕、OLED顯示器與更多功能。 由於iPad、Mac與周邊新品陸續上市，市場預期台積電、鴻海、廣達與仁寶等供應鏈可望在第4季出貨增加，進一步挹注營收表現。
精華 FAQ
市場傳出蘋果10月將發表iPad mini 8、HomePod mini 2與第4代Apple TV 4K，部分產品已在程式碼中現身，顯示新品發布節奏正逐步明朗。
外電指出，iPad mini 8可能搭載A20 Pro晶片，並重新排列前置相機與揚聲器系統，還可能配備更大螢幕、OLED顯示器與更多功能。
由於iPad、Mac與周邊新品陸續上市，市場預期台積電、鴻海、廣達與仁寶等供應鏈可望在第4季出貨增加，進一步挹注營收表現。
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