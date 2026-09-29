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賣壓止不住 美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了

編譯季晶晶／綜合外電
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美國財政部長擴大買回長債，未止住美債賣壓，30年期殖利率升至2002年以來最高。...
美國財政部長擴大買回長債，未止住美債賣壓，30年期殖利率升至2002年以來最高。圖為美國財長貝森特。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國長天期公債遭拋售，10年期殖利率創新高且可能升破6%，反映通膨、升息與財政疑慮交織，並對美股與全球資金市場形成壓力。

美國公債賣壓加劇。30年期殖利率周二（29日）升至2002年以來最高，10年期也再創2007年以來新高，有分析師預估，後者未來幾個月還可能升破6%。油價居高不下、升息預期與政府債務膨脹，正聯手推升資金成本，讓仍在歷史高點附近的美股面臨考驗。

綜合金融時報與巴隆周刊報導，美國30年期公債殖利率周二升至5.62%，而10年期盤中觸及5.29%，本月已攀升逾0.5個百分點，自2月底美伊戰事爆發以來累計升逾1.3個百分點。殖利率與債券價格的走勢相反。

這波賣壓首先來自通膨與升息壓力。布蘭特原油9月大多數時間都在每桶100美元以上，周二雖下跌2.6%，仍收在每桶102.59美元，加上美國經濟數據強勁，市場已從期待降息轉向押注升息，預期聯準會繼本月升息後，未來一年還會升息四次，每次1碼。

長債殖利率攀高，也反映投資人對美國財政的疑慮。美國政府債務總額上月突破40兆美元，借款持續快速增加，Man集團首席市場策略師Kristina Hooper指出，財政走向與外交政策的不確定性，都可能削弱美債對海外買家的吸引力。

Gavekal Research董事長Charles Gave警告，如果政府為赤字融資的平均成本高於經濟成長率，美國可能陷入債務陷阱。油價與利率若同步攀升、拖慢經濟，風險還會擴大。

FedWatch Advisors創辦人、Highline Wealth Partners董事總經理Ben Emons預估，10年期殖利率未來幾個月可能升至6.25%。

財政部長貝森特8月中宣布擴大買回長債，但未能止住賣壓，30年期殖利率從當時約5.2%繼續上升。而且即使買回能壓低殖利率，也無法改變美國債務持續增加的趨勢。

股市目前相對抗跌，標普500指數距歷史高點不到2%。Nuveen總經信用主管Laura Cooper表示，AI投資支撐的強勁成長讓風險資產維持穩定，但能源價格偏高，短期通膨風險仍偏向上行，長債對下一波震盪的抵禦能力有限，她尚未進場逢低買進。

精華 FAQ

  • 因為油價居高不下、聯準會升息預期升溫，加上美國政府債務持續膨脹，帶動長債賣壓加劇，分析師因此預估殖利率未來幾個月可能升至6.25%。

  • 一方面是通膨壓力與利率上行預期，另一方面是美國政府債務總額突破40兆美元，讓投資人擔心財政風險升高、海外買盤對美債的吸引力下降。

  • 因AI投資支撐成長，標普500仍接近歷史高點，但能源價格偏高使短期通膨風險上行，若長債殖利率再飆升，股市仍可能面臨下一波震盪。

殖利率 聯準會 美股

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