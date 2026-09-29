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物價仍高、薪資停滯 消費者信心12年來最低「比疫情時糟」

編譯周芳苑／即時報導
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9月「消費者信心指數」創下2014年4月開辦這項研究以來新低，比新冠疫情時更糟糕...
9月「消費者信心指數」創下2014年4月開辦這項研究以來新低，比新冠疫情時更糟糕。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國9月消費者信心指數跌至81.9，創12年新低，民眾因物價高、薪資停滯及中東戰事影響而對經濟前景轉趨悲觀。

物價居高不下、薪資停滯、伊朗戰爭未停，全美民眾對經濟失去信心。美國經濟評議會(Conference Board) 29日表示，9月「消費者信心指數」(Consumer Confidence Index, CCI)下跌6.7降至81.9，創下12年來、即2014年4月開辦這項研究以來新低，比新冠疫情時更糟糕。

8月信心指數是88.6， 9月跌幅加大。

受訪者對目前經濟狀況的看法下降7.9，降至109.3，對短期前景的信心也下降5.9、達63.6。

經濟評議會的調查，從9月1日至23日所收集到的書面回覆多持悲觀態度，受訪者頻頻提到汽油、商品和服務價格高昂。

經濟評議會首席經濟學家彼得森(Dana Peterson)表示，消費者信心指數繼前兩個月走軟後，9月明顯惡化；消費者對當前商業環境的看法，更是2024年9月以來首次由正轉負。

川普一直將高物價歸咎於前總統拜登；然而川普去年就職以來，通膨率持續攀升。

政府本月稍早報告稱，受到中東戰事持續影響，前一個月消費者通膨加速、汽油價格飆漲；勞工部25日表示，8月消費者物價指數比前一年漲3.4%、與7月相同，但較前一個月增加0.4%，跨月漲幅是前一個月的四倍。

為抑制居高不下的通膨，聯準會兩周前升息，創2023年以來首例，並暗示今年稍晚可能再次升息。

長期而言，升息恐導致房貸、車貸和信用卡等借貸成本上升。

普通汽油目前平均每加侖4.46元；家電、汽車維修和無線電話服務8月價格也大漲。

被聯準會列為首選通膨指標的「個人消費支出物價指數」(personal consumption expenditures price index， PCE)6月跨年增加3.7%，低於5月的4.1%、但高於2月28日伊朗戰爭爆發前的2.8%。川普2025年1月就職時該指數僅2.5%。

消費者對當前勞動市場的看法也惡化，但仍維持正面；受訪者普遍預期家庭收入將增加，增幅不如前幾個月。

美國勞動市場8月反彈，新增16.2萬個就業機會，終結夏季低迷招募態勢。失業率維持4.1%低位，部分原因是前幾個月有不少人放棄求職。9月平均時薪較去年同期增加 3.1%，創 2021年5月以來最低年增幅。

精華 FAQ

  • 主要因物價長期居高不下、薪資成長偏弱，加上中東戰事帶動油價與通膨壓力升高，讓民眾對現況與未來經濟都更悲觀。

  • 受訪者對當前經濟狀況的評價與短期前景都明顯轉弱，其中短期信心降至63.6，顯示多數人對未來幾個月仍缺乏信心。

  • 聯準會為壓抑通膨再度升息，但也可能提高借貸成本；同時CPI年增3.4%，時薪年增3.1%，顯示物價壓力仍高、薪資動能偏弱。

疫情 油價 勞工部

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