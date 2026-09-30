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超微收購World Labs 開發3D應用幫大忙

記者謝守真／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

超微收購李飛飛創辦的World Labs，借助其世界模型與3D生成技術，進一步擴大在空間智慧、機器人與內容創作等應用布局。

超微宣布收購李飛飛創辦的World Labs。World Labs於2024年在美國舊金山成立，員工約70人，聚焦「空間智慧」與世界模型，主要開發能理解及生成3D世界的AI模型。

據World Labs網站，該公司由李飛飛與Justin Johnson、Ben Mildenhall、Christoph Lassner共同創辦，李飛飛擔任執行長。公司開發的世界模型可感知、生成、推理並與虛擬及實體世界互動，讓AI理解物體、空間及環境變化，應用於內容創作、機器人及科學研究等領域。

World Labs首款產品Marble於2025年11月開放使用，可透過文字、影像、影片或3D布局生成具空間一致性的高保真3D世界，並支援編輯、擴充及組合生成的場景。

World Labs表示，Marble可應用於遊戲、視覺特效、設計及機器人等領域。

今年9月，World Labs發布新一代世界模型Atlas，可原生處理文字、影像、影片及3D資料，具備世界生成、場景重建及模擬等功能。World Labs表示，Atlas可從一張或多張影像重建真實場景，也能根據影片模擬空間與時間變化，並用於機器人模擬與訓練。

在機器人領域，World Labs今年7月收購機器人與模擬公司SceniX，發展「現實—模擬—現實」訓練模式，將真實環境轉換為模擬任務，用於機器人訓練與測試。

精華 FAQ

  • 超微看中World Labs在空間智慧與世界模型上的能力，尤其是理解、生成與推理3D世界的技術，藉此補強3D應用、機器人與相關AI場景的布局。

  • World Labs的代表性產品包括Marble與Atlas。Marble可由文字、影像、影片或3D布局生成高保真3D世界，Atlas則能原生處理多種資料並進行世界生成、場景重建與模擬。

  • World Labs表示，其技術可用於遊戲、視覺特效、設計、內容創作及機器人訓練，並透過現實—模擬—現實模式，把真實環境轉成可測試的模擬任務。

舊金山 超微

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