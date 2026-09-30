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金像電私募 亞馬遜全吃 拿下1856張股票 總額15.8億元

記者鐘惠玲／台北即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

金像電完成由亞馬遜全吃的私募案，募得約15.88億元並強化戰略合作；同時公司受惠AI伺服器與高速網通需求，營運與擴產前景持續看旺。

金像電迎來重量級大股東，該公司29日公告，今年度第1次私募普通股185萬6308股，由美國科技巨頭亞馬遜Amazon）全數吃下，總投資約15.88億元，雙方關係也由原本的供應鏈合作夥伴，進一步升級為戰略同盟。

金像電公告，此次私募每股認購價格為856元，應募人為Amazon.com Inc.，以私募參考價格1070元計算，認購價格相當於參考價八折；若以金像電29日收盤價1120元計算，則約為市價76折。

金像電指出，這次私募資金用途主要支應公司長期營運發展所需的營運周轉金。

金像電是全球AI伺服器PCB板的核心供應商，也是亞馬遜重要供應鏈，法人看好，AWS新一代Trainium 3晶片順利出貨後，AI機櫃自第3季開始放量，營收動能上升趨勢至少將持續到今年底，金像電受惠深。金像電累計今年前八月合併營收640.58億元，年增71.2%，連兩個月業績站上逾百億元水準。

法人分析，金像電受惠於全球大型資料中心升級，高階網通板與高速交換機需求持續暢旺，帶動其產品平均售價與利潤率穩健成長，獲利表現也同步向上。該公司上半年每股純益16.17元。

金像電對於今年下半年營運展望樂觀，法人也看好，金像電今年營運有望逐季成長，邁向連三年業績創歷史新高，並進一步挑戰年營收千億元大關。

因應客戶需求，金像電規劃今年資本支出190億元，較先前估計的170億元增加11.8%。

金像電基於客戶群需求持續大幅成長，正多管齊下於海內外擴充產能，以滿足客戶需求。隨著產能陸續開出產能陸續開出，下半年台灣產能目標較去年增加50%，泰國廠可望年增達五、六倍，稼動率持續滿載。

金像電昨天董事會同時核准購置土地及資本支出預算案，包括新廠土地、建廠及添購新機器設備，合計79億元，其中土地預算38億元、建廠與設備資本支出預算41億元，預計第4季起陸續投資，資金來源則為發行無擔保可轉換公司債。金像電昨日股價上漲15元，收1120元，本土投信法人及自營商同步買超，外資法人則站在賣方。

精華 FAQ

  • 亞馬遜此次全數認購金像電今年第1次私募普通股185萬6308股，總投資金額約15.88億元，等於正式成為金像電的重要大股東之一。

  • 金像電此次私募每股認購價為856元，約為參考價格1070元的8折；若以29日收盤價1120元計算，則約是市價的76折，具明顯折價。

  • 法人看好金像電受惠AI伺服器PCB與高速交換機需求強勁，AWS Trainium 3帶動出貨放量，加上資本支出提高至190億元，營收有望逐季成長。

Amazon 亞馬遜

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