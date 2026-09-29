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Anthropic衝算力 估未來幾年豪擲5,180億美元 揭露去年淨損420億

編譯葉亭均／綜合外電
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Anthropic計劃未來幾年將在雲端、算力與基礎設施承諾上支出5,180億美元...
Anthropic計劃未來幾年將在雲端、算力與基礎設施承諾上支出5,180億美元。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic公開說明書揭露其高速成長與巨額燒錢並存，未來數年將投入5,180億美元擴充算力，2025年仍淨損420億美元，IPO估值可能突破2兆美元。

根據路透見到的首次公開發行股票（IPO）公開說明書，Anthropic正大力押注AI為全球經濟帶來的轉型程度，將遠遠高於工業化、電力與網路。

不過，要付出的代價也很驚人。Anthropic公布2025年淨損420億美元，並且計劃未來幾年將在雲端、算力與基礎設施承諾上支出5,180億美元。

這份說明書詳細說明Anthropic在過去一年急速成長，但同時面臨虧損擴大的情況。在2025年，Anthropic營收暴增12倍，達到近46億美元；然而，若扣除主要與先前融資相關的多項債務的減記金額，其營運虧損仍超過80億美元。

這件公開上市案對Anthropic的估值可能超過2兆美元，比今年5月估計的9,650億美元翻增一倍以上，不僅能讓這間成立僅五年的AI新創實驗室籌得資金，也將成為華爾街評估包括OpenAI在內等AI領導業者價值的基準指標。OpenAI已於6月祕密提交IPO申請，據報導預期2027年初上市。

不過，Anthropic在推動IPO計畫之際，正面臨自家研究的警訊：在控制測試中，自主性日益提升的AI模型展現出意料之外且具潛在危害的行為，包括破壞程式碼、協助詐欺以及操縱資訊。

這些報告已傳播至大眾領域，隨著各家企業爭相進行商業化部署，市場對如何控制這些日益強大的系統感到焦慮與恐慌。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）已呼籲全球AI社群放緩推出新功能的腳步，以因應相關疑慮。然而，在預期上市前，Anthropic仍於上周推出全新的Opus 5.5模型，以反擊OpenAI自發布GPT-6 Astra以來的強勁動能。

Anthropic去年在算力與基礎設施上花費73.3億美元，比2024年暴增三倍，占其126.5億美元總營運費用的半數以上。

路透先前引用消息人士報導，Anthropic的上市可能延至11月美國期中選舉之後。

Anthropic對此不予置評。

在去年近420億美元的淨虧損中，包含一筆約340億美元的會計認列，這反映未來可能轉化為Anthropic股票的融資估值上升，而非公司實際用於營運的資金。

Anthropic表示，去年近四分之一的營收來自兩家客戶，並在風險因素中警告，其許多最大客戶並未簽署長期合約，隨時可能削減或停止支出。

公開說明書顯示，截至去年12月底，Anthropic擁有的現金、現金等價物及短期投資總額為202.8億美元。

精華 FAQ

  • 根據公開說明書，Anthropic計劃在未來幾年於雲端、算力與基礎設施承諾上支出5,180億美元，顯示其對AI擴張與算力需求抱持極高押注。

  • Anthropic 2025年營收暴增12倍，達近46億美元，但淨損仍高達420億美元；若扣除相關債務減記，營運虧損仍超過80億美元。

  • 市場預估Anthropic估值可能超過2兆美元，將成為華爾街衡量OpenAI等AI領導業者價值的重要基準，同時也反映資本市場對AI成長性的高期待。

華爾街 OpenAI Anthropic

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