聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI推出一款新的中階AI模型，價格僅為其旗艦產品的1/5。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： OpenAI在取消旗艦模型GPT-6.1 Astra發表後，改推較低階的GPT-6.1 Sol，並發布個人智慧代理Dots，持續擴大AI產品布局與用戶規模。

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI 因安全疑慮取消次世代人工智慧 （AI）模型GPT-6.1 Astra發表計畫後，今天推出一款新的中階AI模型，價格僅為其旗艦產品的1/5。

法新社報導，OpenAI新款中階AI模型GPT-6.1 Sol層級低於9月初發布的最強大模型GPT-6 Astra。OpenAI昨天表示，由於GPT-6.1 Astra經常無視指令，已取消發表計畫。

OpenAI今天也宣布推出全天候個人智慧代理Dots，以期與Meta 上週發表的Muse競爭。

這些代理人平台扮演數位助理角色，在網路上執行任務，例如預訂餐廳或管理行事曆。Google也推出自家版本的Spark。

OpenAI還宣布，ChatGPT目前每週使用人數已超過12億人。