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關聯性寫1990年之最 債蛙愈來愈看油價臉色

編譯陳苓／綜合外電
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美債和原油走勢緊密相關，凸顯全球經濟與主要資產的前景，取決荷莫茲海峽的運輸狀況。...
美債和原油走勢緊密相關，凸顯全球經濟與主要資產的前景，取決荷莫茲海峽的運輸狀況。（AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

油價劇烈波動與中東衝突升溫，使美國10年期公債殖利率與原油價格的關聯創下1990年以來新高，市場如今更像在追蹤油價而非只看央行。

油價與美國公債殖利率的關聯性，寫1990年首次波灣戰爭以來新高，反映伊朗衝突日益牽動債市走向。

據芝加哥選擇權交易所（Cboe）衍生商品，西德州中級原油價格與美國10年期公債殖利率的關聯性，本月升至65%，逼近1990年伊拉克入侵科威特時的66%。66%關聯性為Cboe 1985年有數據以來的最高紀錄；殖利率與公債價格呈反向走勢。

兩者走勢緊密相關，凸顯全球經濟與主要資產的前景，取決荷莫茲海峽的運輸狀況；全球約20%石油出口途經此處。富達國際（Fidelity International）基金經理人瑞德說，債券投資人通常會「鉅細靡遺地研究國家經濟數據與央行宣布，但過去三到六個月來，大家都成了原油交易者。」

TS Lombard分析師的估算顯示，西德州原油價格每增加1美元，等同於10年期公債殖利率再增近0.02個百分點。28日油價大漲4.5%，10年期公債殖利率也攀升0.09個百分點。

RBC資本市場的全球總經策略師夏弗瑞克說：「今年短債殖利率的推手改變，如今央行政策有非常明確、足以辨識的推手」，那就是油價。

和談前景起起伏伏，促使今年來油價激烈震盪，在每桶70到逾100美元之間搖擺不定。油價高漲、美國經濟強健，強化通膨憂慮，讓10年期公債殖利率飆至2007年來新高。

精華 FAQ

  • 主因是伊朗衝突與荷莫茲海峽運輸風險升高，市場擔心原油供應受阻推升通膨，進而帶動債券殖利率上行，讓債市對油價變動格外敏感。

  • 據Cboe衍生商品數據，兩者本月關聯性升至65%，已逼近1990年波灣戰爭時的66%，而66%也是Cboe自1985年有數據以來的最高紀錄。

  • TS Lombard估算顯示，西德州原油每上漲1美元，10年期公債殖利率約增加近0.02個百分點；28日油價大漲4.5%，殖利率也同步攀升0.09個百分點。

油價 殖利率 荷莫茲海峽

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