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美國好市多拿1.84億關稅退款 宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

記者嚴雅芳／台北即時報導
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美國好市多（Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款...
美國好市多（Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款本金與利息合計1.84億美元。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國好市多拿到1.84億美元關稅退款後，將資金轉作商品降價，台灣會員關注是否跟進，但台灣好市多僅表示會依各地情況調整。

美國好市多Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款本金與利息合計1.84億美元，生鮮、肉品、飲料以及家具、五金等商品都成為降價對象。美國市場降價動作也引發台灣會員關注，台灣好市多是否可能跟進？對此，台灣好市多回應，關稅影響依不同區域及商品而異，將綜合考量各項因素，持續透過全球採購規模優勢，提供具競爭力的商品與價格。

根據好市多財報電話會議揭露，美國好市多第4季取得1.84億美元與關稅相關的退款及利息，其中關稅退款本金約1.74億美元，另外約1,000萬美元為利息。好市多收到這筆資金後，並未全數留在公司，而是將大部分重新投入商品價格，藉由降價提高會員獲得的價值。

此次降價並非集中在少數商品，而是橫跨會員採購頻率較高的多項品類，包括蔬果、肉類及飲料等食品，也延伸至家具家飾、五金工具等非食品商品。部分非食品商品先前受到關稅影響較明顯，因此也成為此次價格調整的品項。

值得注意的是，好市多目前拿到的退款還不是全部。財務長米勒奇普（Gary Millerchip）透露，第4季取得的1.84億美元，略高於公司預估關稅退款總額的三分之一，意味後續仍有退款可望陸續到位；好市多也表明，未來取得的相關資金，大部分仍會用於增加會員價值。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）也在財報電話會議談到關稅對商品供應的影響。先前關稅成本上升期間，公司曾調整賣場商品組合，部分品項退出銷售、再尋找其他商品替代，影響在前兩季較為明顯，第3季後已逐漸減輕。

美國好市多拿關稅退款降價，台灣市場是否有機會跟進也受到關注。台灣好市多表示，好市多持續致力於在商品售價與品質上，為會員提供最大的價值。

至於是否會比照美國市場啟動相關降價措施，台灣好市多並未正面表示跟進。台灣好市多指出，關稅相關影響因各區域及商品而有所不同，也將綜合考量各項因素，持續發揮全球採購規模的優勢，提供會員具競爭力的商品與價格。

精華 FAQ

  • 好市多第4季取得1.84億美元與關稅相關退款及利息，其中約1.74億美元為本金。公司並未全數留存，而是將大部分資金投入降價，提升會員可感受到的購買價值。

  • 降價範圍相當廣，包含蔬果、肉品、飲料等高頻採購的生鮮食品，也延伸到家具家飾、五金工具等非食品品項，顯示公司是全面調整價格策略。

  • 台灣好市多沒有正面承諾跟進，只表示關稅影響會因區域與商品而異，將綜合考量各項因素，並持續運用全球採購規模優勢，提供具競爭力的商品與價格。

好市多 Costco 關稅

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