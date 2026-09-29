新創Instinct估值飆至百億美元 AI助理甚至還沒對大眾開放

AI新創Instinct募得10億美元，估值一個月內增至原來的四倍、達100億美元，儘管旗下AI助理甚至尚未對大眾開放。示意圖。（路透）

成立才一年、僅有14名員工的AI新創公司Instinct 28日宣布募得10億美元，估值升至100億美元，短短一個月內增至原來的四倍，成為投資人追捧AI代理的最新例子。

財經網站MarketWatch報導，Instinct的AI助理目前仍採邀請制，尚未對大眾開放。Meta旗下AI助理Muse爆紅，顯示這類服務已有消費者需求。D.A. Davidson科技研究主管Gil Luria表示，Muse讓消費者看到AI更多新用途。

Muse自9月8日推出以，在美國和加拿大 下載達逾300萬次；SpaceX 的Grok Bot自8月推出後，全球下載超過220萬次。

年僅23歲的Instinct執行長Noah Shinn表示，該平台的年化交易額正接近10億美元，約50%的交易相關收入來自旅遊業務。新一輪資金大多將用於擴充算力，因為該公司的運算需求每周增加約一倍。

AI代理可能改變消費者購物與訂閱服務的方式，也引發隱私疑慮：要替使用者付款，AI代理必須取得信用卡等敏感資料。

Instinct在8月曾因服務條款中「永久且不可撤銷」的授權措辭遭到質疑，隨後已刪除相關文字。Shinn強調，使用者應始終掌控自己的資料。