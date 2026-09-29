我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

美禁柴油出口？川普公開放話：非常認真嚴謹看待

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普說，他還是「非常認真」看待是不是要限制美國柴油出口，來抑制國內價格上漲。不過他的行政團隊持續把重點放在其他可行的方法之上。

川普27日對福斯新聞記者說，禁止出口的話，「往往會讓汽車使用的汽油價格略為提高，所以我們非常認真嚴謹看待。我們可能會這麼做」。

高盛在最新的分析報告中指出，一旦美國真的下達禁令，初期柴油每加侖估跌0.25美元。以美國國內的儲存量能，大約九到十周或更快，庫存就會滿載。然而，柴油、汽油、飛機燃油大多是一起生產，柴油不能出口庫存節節高，業者自然要減產，於是波及汽油的產量也會變少，推升汽油價格。

高盛估計，若是柴油庫存滿了但禁令還在，零售汽油價格接著每周會每加侖漲0.3美元。

柴油是農業設備、貨運火車、卡車、廂型車等裝備所使用的燃料。

全球燃料市場因為荷莫茲海峽危機、烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施，一直混亂動盪。美國成為確保可以拿到貨品的全球最終供應者，柴油出口量因而激增，上個月的周出口量創新高，每天幾近出口200萬桶。

白宮國家經濟會議主任哈塞特、財政部長貝森特、貿易代表葛里爾，過去一周已在分析若是短期禁止柴油出口，可能會有什麼後果，凸顯了川普政府認真考慮這麼做。

能源部長萊特上周策早曾表示，政府正在研議敦促業者自願限縮出口，做為政府出面禁止的替代方案。

精華 FAQ

  • 川普表示自己對是否限制柴油出口「非常認真」看待，並稱政府正在嚴肅評估相關後果，顯示他不排除透過出口管制來抑制國內燃料價格。

  • 高盛指出，若美國真的禁止柴油出口，柴油價格初期可能每加侖下跌0.25美元，但約9到10周內庫存就可能接近滿載，後續壓力會擴大。

  • 因為柴油、汽油與飛機燃油多半是一起從煉油過程中產出，若柴油不能出口而庫存累積，業者可能被迫減產，連帶使汽油供給減少並推高零售價格。

高盛 川普 油價

上一則

iPhone 18在中國「逆轉勝」首周賣破130萬支

下一則

台積AI業績續創高 估明年衝千億美元

延伸閱讀

川普傳擬禁柴油出口90天 白宮爆雜音 能源部盼產業減出口

川普傳擬禁柴油出口90天 白宮爆雜音 能源部盼產業減出口
川普會禁美國柴油出口嗎？克魯曼：爛主意但很可能實行

川普會禁美國柴油出口嗎？克魯曼：爛主意但很可能實行
期中選舉前油價飆漲 川普：認真考慮禁柴油出口

期中選舉前油價飆漲 川普：認真考慮禁柴油出口
美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解

美柴油價創高短缺到明年 共和黨議員促川普尋求緩解

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查