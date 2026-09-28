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大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

編譯季晶晶／綜合外電
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自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11...
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貝瑞認為AI泡沫可能提早破裂，已調整看空押注。
  • 重點二：他將空頭部位改成較長天期賣權，盼提高槓桿。
  • 重點三：史坦普漲勢高度集中，五檔科技股撐起93%漲幅。

電影《大賣空》（The Big Short）原型人物之一、以押空美國房市泡沫聞名的投資人貝瑞（Michael Burry），認為AI泡沫可能比他原先預期更早破裂，並調整看空押注。此時正值美股指數逼近高點，漲勢卻愈來愈仰賴少數大型科技股。

CNBC報導，貝瑞周一（28日）表示，已把做空美光和AI雲端業者Nebius的部位改為明年6月到期的賣權，前者履約價在500美元區間，後者是兩位數美元；他也把做空半導體ETF的部位改為2027年9月到期、履約價400美元出頭的賣權；對Palantir的空頭與賣權部位則調整為規模更大的賣權部位，同樣於2027年9月到期、履約價在100美元出頭。

貝瑞說，部分調整出於稅務考量，但主要原因是他認為AI泡沫可能提早破裂，因此希望提高看空部位的槓桿。

貝瑞引用Ares Management的研究指出，AI業者投入巨額資本支出，卻仰賴尚未獲得驗證的營收來支撐投資。他也提及宏碁董事長陳俊聖的說法，指出中國大陸產能持續增加，記憶體不可能一直缺貨，產業的景氣循環也可能再度浮現。

貝瑞今年來持續看空，但股市仍頻創新高。他5月曾說，股市「感覺像1999-2000年泡沫的最後幾個月」。

巴隆指出，史坦普500指數距離8月創下的歷史高點不到100點，那斯達克綜合指數上周也才創新高。問題是，這波漲勢的參與者愈來愈少。

Raymond James機構股票策略師Tavis McCourt表示，雖然從指數來看，整體股市似乎相當穩定，但表面之下其實非常疲弱。市場日益集中在少數股票。

自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示，史坦普500成分股中，股價站上200日移動平均線的比例已從73%降至51%。

除了漲勢集中，市場還面對油價與美債殖利率上升的壓力。全球原油價格周一一度突破每桶108美元，創5月底以來最高，但下午回落；2年期美債殖利率突破4.9%，10年期殖利率升至5.23%，為2007年以來最高。芝商所FedWatch工具顯示，聯準會10月再升息一碼的機率約70%；11月3日的期中選舉則可能改變美國國會版圖。

精華 FAQ

  • 他指出AI業者投入龐大資本支出，卻仰賴尚未驗證的營收支撐投資，且記憶體與半導體景氣循環可能重現，因此判斷泡沫有提早破裂風險。

  • 他把做空美光和Nebius改為明年6月到期賣權，也把半導體ETF與Palantir的空頭部位轉為更長天期、規模更大的賣權，藉此提高槓桿。

  • 報導指出史坦普500漲幅有93%來自5檔大型科技股，成分股站上200日均線比例也下滑，顯示行情集中且脆弱，並同時面臨利率、油價上升壓力。

美股

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