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傳台積擬赴德州設第2園區 再蓋6座晶圓廠

記者李珣瑛／新竹即時報導
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半導體設備業界傳出台積電擬擴大「美國製造」版圖，在德州達拉斯啟動美國第二園區建廠...
半導體設備業界傳出台積電擬擴大「美國製造」版圖，在德州達拉斯啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠。圖為位於亞利桑納州鳳凰城的台積電美國廠。（中央社）

半導體設備業界傳出，台積電擬擴大「美國製造」版圖，繼亞利桑納州之後，啟動美國第二園區建廠計畫，要再蓋六座先進晶圓廠，落腳德州達拉斯呼聲高，總投資金額估超越亞利桑納州的2650億美元，進一步串起亞利桑納晶圓製造與德州先進生態系的「美南半導體雙核走廊」。

至28日晚截稿前，未取得台積電回應。不過，近期「台積電要去德州蓋新廠」的傳言在半導體業界陸續傳開，多名不具名的供應鏈廠商均私下證實，的確聽到供應商同業提起過，但業主並未通知要求預做準備。

因應AI與高效能運算（HPC）客戶的強勁需求，台積電位於美國亞利桑納州鳳凰城的晶圓廠區，目前總投資額已拉高至2650億美元，規畫打造包括六座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心的製造聚落。

台積電近年來加碼海外布局腳步，主要考量貼近龐大客戶的需求、分散地緣政治風險，以及克服台灣在土地與水電等資源的限制。由於美國客戶占台積電營收比重在今年上半年高達約75.64%，因此，貼近終端市場與客戶需求，及規避高關稅風險，成為前進美國設廠重要考量。

業界盛傳，台積電響應輝達、英特爾、超微、蘋果等大客戶對美國在地生產的需求，加上川普政府再次揚言晶片製造商必須遷回美國，否則將被課高達百分之兩百關稅，規畫要在美國建第二園區，落腳德州達拉斯呼聲高。

由於後續建廠勢必邁入更先進的製程節點，因此，若台積電啟動美國第二園區計畫，總投資金額估將超越亞利桑納州的2650億美元。

業界分析，達拉斯及北德州有「矽草原」（Silicon Prairie）之譽，擁有成熟的半導體製造、矽晶圓供應鏈、光通訊與國防軍工聚落，包括德儀、Coherent、三星、特斯拉等大廠都在當地設廠，台積電若在此落地，將會帶來龐大的群聚效應，並滿足美國政府供應鏈本土化的要求。

另一方面，台積電亞利桑納州廠區仍面臨當地缺水、缺電、缺工等挑戰。擁有充裕人才、稅負低，以及穩定電力的德州，成為吸引台積電考量前往投資，並打造第二園區的首選。至於達拉斯是否已雀屏中選？供應鏈業者認為，已進入評估尾聲，但是台積電董事會尚未拍板。

精華 FAQ

  • 半導體設備業界傳出，台積電美國第二園區評估地點以德州達拉斯呼聲最高，雖然尚未獲官方證實，但供應鏈人士指出已接近評估尾聲。

  • 傳聞規畫是在美國再蓋6座先進晶圓廠，且後續製程將更先進；若正式啟動，整體投資金額估計可能超越亞利桑納州的2650億美元。

  • 主要原因包括貼近美國大客戶需求、因應AI與HPC訂單成長、分散地緣政治風險，並回應美國在地製造與關稅壓力，同時補足台灣資源限制。

德州 台積電 亞利桑納州

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