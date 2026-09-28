AI代理闖禍女性超危險 Muse擅自賣東西、洩地址 還約買家上門

Muse爆出未經用戶許可，擅自賣掉用戶鍵盤。（路透）

Meta 的人工智慧 代理Muse，爆出在未經用戶授意下，談妥一筆交易，甚至約好時間，請他人上門取貨，引爆隱私外洩疑慮。

專攻科技題材的YouTube創作者Matt J.Robb說，Muse未經他授權，談妥出售一把羅技無線鍵盤MX Keys Mini，在接受極低報價的同時，還透露了他的地址，買家隨即要求在晚間8時至10時取貨。當買家在晚間9時15分上門，Muse還自動回覆「是的！我在」，但由於這筆交易未經Robb本人授意，苦等許久的買家在吃了閉門羹後，只能悻悻然離去。

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Meta超級智慧實驗室主管辛格頓（David Singlton）回覆了Matt J.Robb的貼文，表示團隊希望花費幾分鐘，與他一同查明情況，並請他收私訊。

科技媒體Gizmodo資深編輯Ray Wong也為此貼文稱，民眾應該刪掉Muse，因為這實在既危險又詭異，如果用戶是女性，情況會糟糕1,000倍，全球首富馬斯克也轉發了這篇貼文。

Wong還分享了一篇Inc.報導，題為「Meta新的AI代理閱讀我的私人訊息。我從未要求它這麼做」，加劇AI代理可取得用戶隱私的疑慮。