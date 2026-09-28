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AI隱形管家 只要簡單指示 就能搞定瑣碎家務

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AI隱形管家 只要簡單指示 就能搞定瑣碎家務

編譯林聰毅／即時報導
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近年來有愈來愈多家長利用ChatGPT、Claude及Gemini等AI工具來管...
近年來有愈來愈多家長利用ChatGPT、Claude及Gemini等AI工具來管理家務。（路透）

許多家長正利用AI來安排家庭事務，從管理繁忙的日程到尋找幼兒園、採買日用品到整理家用帳目，讓AI逐漸成為隱形管家，不僅大幅減輕父母的腦力負擔，也帶動全新科技產品的應用情境。

英國金融時報報導，住在維吉尼亞州的帕拉佐是一家律師事務所創辦人，她每周日都會收到一份由Anthropic的AI平台Claude Cowork自動生成的「家庭周報」，內容包括未來一周自己是否有安排皮拉提斯、與丈夫是否有約會需要事先找保母，以及兩名9歲、10歲女兒是否有提前放學等資訊。她只需提供簡單指示，系統便能彙整成一份行動清單。這位46歲的律師說，「原先每周開始工作時，我的腦力負擔都非常重」，如今AI徹底改變生活體驗。

近年來愈來愈多家長（尤其是母親）開始利用生成式AI減輕家庭管理負擔，從安排時間到處理瑣碎家務都交給AI協助。

科技業者也看準AI協助家庭管理的相關需求。OpenAI首席經濟學家1月時透露，希望建立衡量家庭勞動的方法，因為主要由女性承擔的「無償家務」，估計相當於全球國內生產毛額（GDP）約15%。Anthropic去年公布的調查發現，使用Claude可讓食物準備流程加快75%；亞馬遜今年春天也推出AI版語音助理Alexa+，試圖成為各種智慧家電的管理員。

在社群平台上，不少媽媽分享如何利用Ollie、Cozi Max、Town、Ava等工具，或搭配ChatGPT及「vibe coding」（靠直覺寫程式）來簡化日常生活。

醫療研究員諾蘭女士利用Claude整理家庭汽車選購資料、康乃狄克州產品經理霍爾利用AI網站製作工具Lovable為2歲兒子安排三名保母的工作時間，甚至計算不同時段應如何支付薪資。

紐約州的Thoughtful產品主管夏佛女士利用AI建立家庭網站，整合家庭規則、小孩作息時間表，就連每周的三餐食譜及食材採購清單也能交給AI安排。

然而，AI在為家庭減壓的同時也帶來新的風險。當兒童資料、家庭行程甚至健康資訊都交給AI，隱私與資料安全便成為重要問題。此外，AI可能提供錯誤資訊，而過度使用也可能造成個人能力退化。

精華 FAQ

  • 是，文章指出許多家長已把AI當成家庭助理，協助安排日程、整理帳目、尋找保母與採買日用品，讓原本繁瑣的家務更容易被統整與執行。

  • 例如有人用Claude生成家庭周報，有人用AI整理汽車選購資料，還有人用Lovable排定保母班表，甚至建立家庭網站管理作息、食譜與採買清單。

  • 文章提醒，若把兒童資料、行程與健康資訊交給AI，可能產生隱私與資料安全問題；同時AI也可能給出錯誤建議，長期依賴還可能削弱個人能力。

亞馬遜 維吉尼亞州 Anthropic

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